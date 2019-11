Petteri Orpo: Pelottelu lihan syömisestä tulisi lopettaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan päästöjä vähennetään järjestelmätason muutoksilla.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuuden kolumnissaan, että ”suomalaisilla tiloilla tehdään jo nyt paljon työtä sen eteen, että päästöjen ympäristökuormitusta saataisiin vähennettyä”.

Hänen mukaansa kuluttajien valinnoilla on merkitystä ilmastokriisin ratkaisussa, mutta isot, järjestelmätason muutokset tehdään kuitenkin energiantuotannossa, tukijärjestelmässä ja tiloilla. Orpo kysyykin, mitkä ovat parhaimmat tavat vähentää päästöjä järjestelmätasolla.

– Meidän tulisi vastata tähän kysymykseen ja lopettaa keskustelu siitä, saavatko suomalaiset enää ollenkaan syödä lihaa tai juoda maitoa. Syyllistäminen ja pelottelu eivät edistä itse asiaa eli päästöjen vähentämistä, Petteri Orpo katsoo.

Orpo kirjoittaa, ettei usko kieltoihin ja holhoukseen. Lihaa saa hänen mukaansa edelleen syödä ja maitoa juoda. Kasvisten osuutta ruokavaliossa kannattaa lisätä niin terveyden, hyvinvoinnin, kukkaron kuin ilmastonkin takia.

Petteri Orpo sanoo Suomen tarvitsevan tulevaisuudessakin omaa maataloustuotantoa.

– Meillä tuotetaan maailman parasta ruokaa. Se on puhdasta, terveellistä ja turvallista. Kun syömme kotimaista ruokaa, tiedämme, mistä ruoka on peräisin, kuka se on tuottanut ja millaisilla menetelmillä.

Hänen mukaansa suomalaisen maatalouden perusongelma on kannattavuus. Sitä saataisiin kokoomusjohtajan mukaan lisättyä ruoan arvon ja arvostuksen lisäämisellä sekä viennillä.

– Suomalaiselle ruualle on saatava parempi hinta. Sitä ei ratkaista lisätuilla.

– Kotimarkkinoihin keskittyminen ei kuitenkaan riitä. Tarvitsemme elintarvikevientiin panostamista ja uusien markkinoiden aktiivista hakemista. Meillä on maailman puhtain vesi, maaperä ja vastuulliset tuottajat. Suomalaisilla tuotteilla on erinomaiset mahdollisuudet pärjätä maailmanlaajuisessa kilpailussa, Orpo toteaa.