Petteri Orpo: Keskusta muutti linjansa niin että takki kohahti

Kokoomusjohtajan mukaan ihmiset eivät ymmärrä, miksei hallitus tee mitään.

Kokoomuksen kansanedustajat ja puoluejohto kiersivät lauantaina neljättä vuorokautta kuuntelukiertueellaan Suomea. Matkan varrella kokoomuksen puoluevaltuusto oli koolla Lappeenrannassa.

Kokouksen yhteydessä yleisötilaisuudessa puhunut puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi, että suomalaisten kanssa käydyissä keskusteluissa saatu viesti arjen murheista ja ilon aiheista on todella tärkeää.

– Minulla on nimittäin pikkuisen sellainen fiilis, että kokoomusta saatetaan tarvita taas tässä lähiaikoina. Ihmiset eivät ymmärrä sitä, että kun talous on menossa alaspäin ja on vaikeuksia palvelujen tuottamisessa ihmisille jo nyt ja kuntien talous on todella huonossa jamassa – ihmiset eivät ymmärrä että hallitus ei tee mitään, Petteri Orpo sanoi puheessaan.

– Hallituksen pitäisi tarttua toimeen, tehdä rohkeita päätöksiä, uskaltaa tehdä vaikeita päätöksiä. Tähän mennessä hallitus on tehnyt sen helpon osan eli jakanut rahaa. Rahaa jota ei ole – tämäkin viesti tulee suomalaisilta, että rahat pitää ensin ansaita ennen kuin ne voi käyttää.

Orpon mukaan hallituksella ei ole vielä ainuttakaan uutta keinoa, mistä rahaa saisi lisää.

– Mutta kaikki potentiaali on olemassa, kun vaan toimittaisiin.

”Toden totta muuttunut”

Kokoomusjohtajan mukaan ihmiset muistavat vahvasti, miten SDP:n Antti Rinne sanoi, että politiikan suunta muuttuu.

– No niin se on toden totta muuttunut. Se mikä minua ihmetyttää on se, että keskustapuolue on muuttanut linjansa niin että takki kohahti. He ovat takuumiehenä nyt vasemmistolaiselle politiikalle, kun me (edellisessä hallituksessa) yhdessä teimme toimia, joilla talous saatiin kuntoon, Petteri Orpo ihmetteli.

– Nyt he hyväksyvät vasemmistolaisen politiikan ja sen että Suomen asiat menevät huonoon suuntaan kohti karikkoa. Sitä on kovin vaikea ihmisten ymmärtää.Petteri Orpon mukaan kokoomuksen vaihtoehtobudjetti näytti jo syksyllä, että asioita voi hoitaa tasapainoisesti, kun panostaa oikeasti työllisyyteen.

– Me voimme lisätä rahaa niihin palveluihin ja asioihin, joista ihmisillä on huoli, hän totesi.

– Hallituksen pitäisi mennä kipin kapin takaisin sinne Hanasaareen tai missä he olivatkaan miettimässä työllisyystoimia. He lupasivat, että nyt niitä toimia tulee, mutta puolenpäivän aikaan sieltä tuli tiedote, että palataan asiaan elo-syyskuussa.

– Ei tällä tavalla hoideta suomalaisten asioita! Takaisin sinne Hanasaareen, tai ihan mihin vaan, ja miettimään työllisyystoimia. Kokoomus on antanut oman 16 kohdan työllisyystoimien listan, joka tuottaisi ne 60 000 työpaikkaa.

”Pitää vaan uskaltaa”

Orpon mukaan kannustavaan sosiaaliturvajärjestelmään tarvitaan useita uudistuksia, jotta työ kannattaa aina ottaa vastaan.

– Työllisyyden kannalta hankalampia mutta merkittäviä olisi ansiosidonnaisen porrastaminen ja eläkeputkesta luopuminen. Näitä vaan pitää uskaltaa tehdä.

Petteri Orpo totesi kokoomuksen viestin nyt selvästi kiinnostavan. Hänen mukaansa ihmiset ovat havahtuneet siihen, ettei hallituksen politiikkaan uskota.

– Olemme tehneet määrätietoista työtä ja teemme yhä, menemme vakaasti eteenpäin. Mutta sen haluan sanoa viime aikojen keskusteluunkin liittyen, että kokoomus ei peesaa ketään. Me emme peesaa persuja emmekä vilkuile vihreitä, Petteri Orpo sanoi.

– Sellainen puolue, kansanliike, joka on rähmällään jonkun muun edessä, ei pärjää. Politiikan tekemisen pitää lähteä omista lähtökohdista ja arvoista. Ihmisen hyvinvoinnista, välittämisestä ja huolehtimisesta, se on kaikki kaikessa.