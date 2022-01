Kokoomusjohtajan mukaan pääministerin olisi johdettava koronatyötä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo osallistui tiistaina Ilta-Sanomien aluevaalitenttiin suurempien eduskuntapuolueiden puheenjohtajille.

Petteri Orpo sanoi meidän olevan erittäin vaikeassa koronavaiheessa, jonka vuoksi pääministerin pitäisi johtaa koronatyötä.

– Kokoomus on pyrkinyt koko tämän koronakriisin ajan tukemaan kaikessa hallitusta koronan vastaisessa työssä ja koronatoimissa. Mutta nyt eilen kerta kaikkiaan oli pakko reagoida, Petteri Orpo sanoi.

– Nyt nimittäin viimeisten päivien ja viikkojen aikana tämä hallituksen päätöksenteko ja siitä viestiminen on ollut niin sekavaa ja epäselvää, että suorastaan viestitulva on tullut ihmisiltä. Opettajat kysyvät, koululaisten vanhemmat kysyvät, urheiluseurat kysyvät, yrittäjät kysyvät että miten meidän pitäisi toimia.

– Suomalaiset hyvin kuuliaisesti ovat noudattaneet ohjeita, mutta nyt tällä hetkellä ei tiedetä, mitä pitää tehdä. Sitten vielä hallitus on erimielinen THL:n kanssa, hallinto-oikeudet kumoavat avien päätöksiä, pääkaupunkiseudun kaupungit eivät suostu noudattamaan ohjeita – tämä näyttää erittäin sekavalta.

– Tämä murentaa uskoa meidän järjestelmäämme. Tämä voi pahimmillaan johtaa siihen, että ihmiset eivät enää noudata näitä sääntöjä, jos ne eivät ole uskottavia.

– Minun mielestäni tässä tilanteessa pääministerin pitäisi ottaa selkeä johtorooli, ja omalla taidollaan pitää säännöllisin väliajoin koronainfoja joissa ovat huolellisesti valmistellut päätökset, linjaukset, jotka avataan avoimesti linjauksineen suomalaisille siitä miten pitää toimia, Orpo esitti.

SDP:n puheenjohtaja pääministeri Sanna Marin vastasi näin:

– Muistan kyllä ajan, kun minua on kritisoitu siitä, että aivan liikaa keskityn koronan hoitoon. Että onko meillä pääministerin sijasta vain koronaministeri. Näin ne ajat muuttuvat, Sanna Marin sanoi.

– Mutta tietenkin ymmärrän sen, että tämä tilanne on hyvin huolestuttava. Ja kansalaiset ovat huolestuneita, virus leviää nyt erittäin nopeasti, ja on myös rehellisesti tunnustettava että tämä omikron-muunnos, koska se on niin tartuttava – se leviää nyt todella herkästi – ja me kaikki tunnemme lukuisan joukon ihmisiä jotka tällä hetkellä ovat sairastuneita koronaan.

– Tämä on aivan uudenlainen vaihe ja tilanne tässä pandemiassa, ja rajoitustoimet jotka aiemmin ovat purreet viruksen leviämiseen, ne eivät nyt pure samalla tavalla. Siitä huolimatta että yhteiskuntaa on laajasti suljettu, virus pääsee leviämään paljon helpommin, koska se tarttuu niin paljon helpommin.

Marinin mukaan nyt eletään pandemian vaikeimpia aikoja ja kannattaa kuunnella kuntia, alueita, ”jotka tekevät siellä etulinjassa töitä”.

Petteri Orpo sai jatkaa asiasta hetken päästä:

– Tämä (hallituksen koronalinja) on ollut sekavaa, ja se viesti tulee kansalaisilta voimakkaasti. Ei ymmärretä sitä, että tehdään eri tavalla kuin mitä suositellaan.

Orpo viittasi esimerkiksi siihen, että hallitus sivuutti THL:n suositukset. Marin keskeytti:

– Saanko kysyä missä hallitus ei kuunnellut THL:n näkemyksiä?, Sanna Marin tiukkasi.

– …ministeri (Krista) Kiuru käyttää osatotuuksia saadakseen oman viestinsä läpi ja niin edelleen. Nyt on oleellista palauttaa uskottavuus, ja mielestäni se on pääministerin tehtävä, Petteri Orpo sanoi.

– Me olemme erittäin vaikeassa tilanteessa. Ja siinä olen edelleen täysin samassa rintamassa, että meidän on aivan keskeistä turvata meidän terveydenhuoltomme toimintakyky. Nyt tämä uskottavuus pitää saada takaisin ja selkeät viestit suomalaisille, Orpo jatkoi.

Kokoomusjohtajan mukaan hallituksen päätöksien taustaa ei koskaan perusteltu. Hänen mukaansa näytti siltä, että ”ministeri Kiuru yritti saada sen väkisin läpi, ja kun ei saanut, niin sitten kiristettiin muun muassa lasten ja nuorten harrastustoiminta, suositeltiin jäädytettäväksi”.

– Tältä tämä näyttää ulospäin. Ja minusta tämä tarvitsee ryhtiliikkeen.