Petteri Orpo: Kello käy, hallituksen työllisyystoimia ei näy

Kokoomusjohtajan mukaan näyttää siltä, että talous on sössitty viidessä kuukaudessa.

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo luetteli joukon Euroopan maita.

– Italia, Espanja, Portugali, Ranska, Belgia. Nämä ovat maita, jotka eivät ole viime vuosina olleet otsikoissa erityisen hyvän huolenpidon vuoksi. Nyt näiden maiden lisäksi Suomi sai Euroopan komissiolta selvityspyynnön ensi vuoden budjetista ja taloudenpidostaan, Petteri Orpo sanoi.

EU suositteli Suomelle menojen kasvun hillintää, mutta hallitus on Orpon mukaan tekemässä lisää menoja ”ilman mitään tietoja tuloista”. Suomi uhkaa huomattavasti poiketa suosituksista.

– Kokoomuksen mielestä olisi vastuullista ensi tienata tulot ja sitten vasta lisätä menoja. Nyt näyttää kuitenkin siltä, että viidessä kuukaudessa Suomen talous on sössitty, jos ex-pääministeri Juha Sipilän sanoja lainaa.

Hallituksessa Orpon mukaan keskustan Katri Kulmuni sanoo heidän olevan valmiita leikkaamaan, vasemmistoliiton Li Andersson haluaa nostaa veroja, RKP:lle käy kaikki ja vihreiden kanta talouspolitiikkaan ei ole tiedossa.

Petteri Orpo kysyi pääministeri Antti Rinteeltä (sd.) tarvittavasta johtajuudesta Suomen selkeiden vaikeuksien ratkaisemiseksi.

Valtiovarainministeri Mika Lintilä (kesk.) vastasi Petteri Orpon olevan ”erittäin oikeassa kysymyksessään”.

– Hän on toisaalta oikea henkilö myös kysymään tätä, koska tämä sama kirjeenvaihto on käyty vuosina 2013-2017, Mika Lintilä sanoi.

– Me olemme vastanneet kirjeeseen. Pitää huomioida se, että tämä on sinänsä aika normaali komission menettely. Näitä tuli useammalle maalle. He haluavat nähdä, mitä suunnitelmia meillä on budjetin sisällä.

Pääministeri Antti Rinne jatkoi tuohtuneen oloisena.

– Olen täällä useampaan kertaan teillekin selittänyt, edustaja Orpo, siitä talouspolitiikan linjasta, jota tämä hallitus harrastaa. (”Kreikan tiestä”, kuului salista). Tämän hallituksen lähtökohtana on, että saadaan 90 000 työpaikkaa syntymään tämän vaalikauden aikana, Antti Rinne sanoi.

Niistä on syntymässä Rinteen mukaan 30 000 ”valtiovarainministeriön perusuran kautta”, ”jos ei suhdanteiden muutoksista muuta johdu”. Siihen taas vastattiin kesäkuussa 600 miljoonan investointipaketilla.

– Tämä hallitus tekee lisäksi päätösperusteisia toimia, jotta saadaan 60 000 työpaikkaa tämän vaalikauden aikana. Näistä 30 000 tulee olemaan ensi elokuussa päätöksenteon kohteena. Voitte olla vakuuttuneita, edustaja Orpo, niin kuin olen todennut teille useasti, että ne tulevat olemaan täällä käsittelyssä.

Petteri Orpo jatkoi todeten, että ”kello käy, mutta niitä työllisyystoimia ei näy”. Tänäänkin on hänen mukaansa luettu Nokian varoituksesta ja Nordean yt-neuvotteluista.

– Nyt tarvitaan niitä työllisyystoimia. Olemme esittäneet teille oman listamme – ottaka niistä edes jotain! Jonkun minkä uskallatte viedä läpi, Orpo vetosi.

– Ei ole varaa odottaa ensi kevääseen. Se uhkaa suomalaista hyvinvointia.

Antti Rinne vastasi todeten, että ”kerroin teille juuri äsken niistä toimenpiteistä, jotka ovat valmistelussa”. Hänen mukaansa ”meidän tavoitteena on valmistella asioita sillä tavalla, että ei hosuta”.

– Edustaja Orpo. Meidän ja teidän politiikalla on selkeä ero. Se mitä te tekisitte tässä tilanteessa, jonka te olette todenneet monta kertaa täällä salissakin: te leikkaisitte tavallisilta suomalaisilta. Te leikkaisitte koulutuksesta, tyättömyysturvasta, eläkeläisiltä, niin kuin te teitte teidän johdollanne viime vaalikaudella, Antti Rinne syytti kokoomusta.

– Edustaja Orpo. Te haluatte toisenlaista talouspolitiikan linjaa tavallisten suomalaisten näkökulmasta. Se ei meille käy. Tämän hallituksen politiikka on se, että pidetään tavallisten ihmisten puolta, huolehditaan heidän arjen turvastaan ja siitä, että talous pysyy kunnossa.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz pyysi pääministeriä lyömään esiin pöytäkirjan tai muun todisteen, joka todistaisi oikeaksi pääministerin esittämän väitteen, että kokoomus haluaisi tässä tilanteessa leikkausten tielle. Väite on Zyskowiczin mukaan väärä.

– Lyökää pöytään! Haastan teidät julkisesti toimimaan näin, Ben Zyskowicz kehotti.