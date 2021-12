Petteri Orpo kehuu Krista Kiurua: Nyt vain puheet teoiksi, tukea tulee

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru on esittänyt rokotustahdin kiihdyttämistä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kehuu perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun tiistai-illan esiintymistä Ylen A-studiossa.

– Katsoin vasta eilisen A-studion. Ministeri Krista Kiuru oli selkeä ja hyvä. Viimeinkin. Nyt vain muuttamaan puheet teoiksi. Tukea tulee, Orpo tviittaa.

Kiuru moitti ohjelmassa Suomen rokotustahtia hitaaksi. Hän korosti, että nimenomaan kolmas rokoteannos on olennainen, koska kahdesti rokotettujen suoja alkaa hiipua.

Suomessa on saanut kolmannen annoksen alle kymmenen prosenttia väestöstä. Esimerkiksi Britanniassa tehosteen on saanut noin kolmannes väestöstä ja Saksassa neljännes.

Viranomaisten mukaan syynä hitauteen on ennen kaikkea pula rokottajista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek kertoi eilen Verkkouutisille, että maassa on noin 2,6 miljoonaa rokoteannosta, kun otetaan huomioon, että Modernan rokotteesta riittää tehosteeksi puolikas annos. Annoksia tulee lisää noin 200 000 viikossa.

– Tämä tilanne elää koko ajan ja riippuu siitä miten paljon ja miten nopeasti lisäkäsiä saadaan kuntia avittamaan rokotustyössä, Nohynek vastasi kysymykseen siitä, missä aikataulussa kolmatta rokotetta pystytään tarjoamaan koko aikuisväestölle.

Krista Kiuru sanoi Ylelle, että rokotusten olisi edettävä joulunkin aikana. Ministerin mukaan työterveyshuolto pitäisi saada mukaan rokottamaan, jotta kunnille saadaan lisää resursseja. Tätä on patisteltu kokoomuksestakin pitkin epidemiaa.

Tiistaina kokoontunut ministeriryhmä on Kiurun mukaan esittänyt myös, että eläkkeellä olevat terveydenhuollon ammattilaiset sekä alan opiskelijat kutsuttaisiin töihin rokotuksia varten. Selvityksessä on myös lähihoitajien perehdyttäminen tehtävää varten, ja lisäapua on pyydetty puolustusvoimilta sekä kansalaisjärjestöiltä.

– Se ei ole mahdollista, ettei rokotemasiina käynnisty. Nyt on kiire, Kiuru totesi.

