Petteri Orpo: Käsittämätöntä, että PS tukee Unkarin ja Puolan rikkomuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Veronmaksajien rahoja ei voi kokoomusjohtajan mielestä jakaa korruptoituneiden johtajien taskuun.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kritisoi voimakkaasti perussuomalaisten yritystä vesittää EU:n budjetin oikeusvaltiomekanismi. Perussuomalaiset esittivät perjantaina eduskunnan suuressa valiokunnassa, että Suomi ei tukisi Euroopan parlamentin ja jäsenmaiden neuvotteluissa saavutettua neuvottelutulosta oikeusvaltiomekanismista.

– On käsittämätöntä, että perussuomalaiset, puolueen puheenjohtaja Halla-aho mukaan lukien, tukevat avoimesti Unkarin ja Puolan oikeusvaltioperiaatteen loukkauksia. Puola ja Unkari ovat toistuvasti syyllistyneet ihmisoikeusrikkomuksiin, sananvapauden rajoittamiseen, EU-varojen väärinkäyttöön ja yhteisten sääntöjen rikkomiseen. Orbanille tai Morawieckille ei pidä antaa yhtään siimaa eikä sympatiaa heidän toimissaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia vastaan, Orpo sanoo.

Euroopan parlamentti ja jäsenmaiden edustajista muodostuva neuvosto saavuttivat alustavan sovun oikeusvaltiomekanismia koskevan lain sisällöstä marraskuun alussa. Kokoomuksn europarlamentaarikko Petri Sarvamaan johdolla käydyissä neuvotteluissa oikeusvaltiomekanismista tehtiin toimiva, mistä osoituksena ovat Puolan ja Unkarin uhkaukset kaataa koko EU:n budjettiesitys.

– Politiikan sisällöistä voi ja pitääkin olla erilaisia näkemyksiä. Perus- ja ihmisoikeudet eivät kuitenkaan ole mielipidekysymys, vaan niihin on jokaisen sitouduttava. Perussuomalaisten esitykset oikeusvaltiomekanismin vesittämiseksi kertovat, että puolue on lähtenut vaaralliselle tielle, jonka päässä on totalitarismi – hallinto, joka ei perustu lakiin vaan mielivaltaan, Orpo jatkaa.

Orpon mukaan perussuomalaisten selittelyt siitä, että oikeusvaltiokulttuuri ei ole identtinen kaikissa 27 EU-jäsenvaltioissa, ovat naurettavia.

– Kyse ei ole kulttuurista tai sen tulkitsemisesta, vaan yhteisesti sovitusta periaatteesta, jonka tarkoitus on suojella kansalaisia mielivaltaiselta kohtelulta. Oikeusvaltioperiaate on kirjattu EU:n perussopimuksiin ja se on EU:hun liittymisen ehto. Siitä ei voida tinkiä, Orpo huomauttaa.

Hänen mielestään eurooppalaisten veronmaksajien rahoja ei voida jakaa korruptoituneiden ja autoritaaristen johtajien taskuun.

-Jossain on rajan mentävä ja se menee oikeusvaltion kunnioittamisessa. Oikeusvaltiomekanismista ei pidä tinkiä tippaakaan”, Orpo painottaa.