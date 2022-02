Petteri Orpo: Kansanrintaman hallintounelma on tulossa kalliiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sote-uudistuksen budjetti paisuu kokoomusjohtajan mukaan kuin pullataikina.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvostelee pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta holtittomasta taloudenhoidosta.

– Vain päiviä vaalien jälkeen olemme kuulleet asiantuntijoilta jo uusia laskelmia sote-uudistuksen kustannuksista, jotka paisuvat kuin pullataikina. Ne ovat jopa kolminkertaistuneet hallituksen vielä ennen vaaleja antamista arvioista. Sote-uudistuksen piti maksaa itsensä takaisin vuoteen 2036 mennessä, mutta näin ei ole käymässä, Petteri Orpo totesi kokoomuksen puoluevaltuustolle pitämässään puheessa.

– Tappiota tulisi jopa viisi miljardia euroa. Kansanrintaman hallintounelma uhkaa käydä veronmaksajille mittaamattoman kalliiksi.

Kokoomusjohtajan mukaan puolue äänestettiin selvään voittoon aluevaaleissa siksi, että hankalissa paikoissa kokoomuksen osaamiseen luotetaan. Orpon mukaan ero vasemmistohallitukseen on selvä erityisesti suhtautumisessa taloudenhoitoon.

– Nykyhallitus on päästänyt ruorin pyörimään, ja Suomen talous on ajautunut väärään suuntaan. Laiskan menokurin ja velkarahalla mässäilyn maksavat suomalaiset, heidän lapsensa ja lapsenlapsensa. Hyvinvointiyhteiskuntaa ei pidetä yllä katteettomilla lupauksilla, vaan suomalaisten palkansaajien ja yrittäjien työllä. Hallituksen tehtävä on luoda puitteet yrittäjälle yrittää ja palkansaajalle päästä töihin, Orpo sanoi.

– Vasemmistohallitukselle verorahat ovat valtion rahoja. Kokoomukselle verorahat ovat ihmisten rahoja. Siksi on pidettävä huolta, ettei niitä törsätä. Velkaralli ei voi jatkua.

”Kuntosalit suljettiin mielivaltaisesti”

Petteri Orpon mukaan ”ihmiset eivät ole koneiston osasia tai hallintoalamaisia, vaan arvokkaita yksilöinä”. Hänen mukaansa hallitukselta tuppaa unohtumaan, kuinka paljon suomalaiset tekevät jo nyt yhteisen hyvän eteen, käyvät töissä, pyörittävät yrityksiä ja maksavat veroja.

– Nostan esimerkiksi koronatilanteen. Olen saanut läjäpäin viestejä yrittäjiltä, jotka kertovat ahdingostaan. Eivät he siitä puhu, että korona vie heiltä elinkeinon, vaan siitä, miten hallitus sen vie.

– Yrittäjät ovat halunneet tehdä osansa pandemian taltuttamisessa, mutta hallitus ei ole heihin luottanut. Yrittäjän on ollut mahdoton ennakoida toimintaansa, kun rajoitukset ovat muuttuneet jatkuvasti tai ne eivät ole käyneet järkeen.

Ravintoloiden ja kuntosalien sulkua kokoomusjohtaja pitää ”mielivaltaisena”.

– Olen rauhallinen ja maltillinen varsinaissuomalainen porvari. Uskon politiikassa yhteistyöhön, mutta nyt olen todella vihainen. Vasemmistohallitus on Suomen yrittäjävihamielisen hallitus vuosikymmeniin. Muiden muassa ravintoloiden ja kuntosalien ovet laitettiin säppiin täysin mielivaltaisesti. Kulttuuri- ja tapahtuma-ala on historiallisessa ahdingossa. Kukaan hallituksesta ei ole uskaltautunut kertomaan, miksi yrittäjiä poljetaan, hän sanoi.

– Moni tarjoaa yrittäjille kädenlämpöistä puhetta yrittäjien arvostuksesta tai suklaata. Me emme. Me tahdomme mustaa valkoiselle, että yrittäjän elinkeino turvataan vastaavan kriisin iskiessä, Orpo totesi.

– Ruorista on tartuttava kiinni, jotta talous saadaan ohjattua kestävään suuntaan. Muuttuvassa maailmassa meidän on oltava ketteriä, emme saa kangistua vanhentuneisiin rakenteisiin. Meidän on kannustettava yrittäjyyteen ja toimeliaisuuteen. Emme voi vain jatkuvasti hamuta lisää ihmisten kukkaroista.