Petteri Orpo jatkokaudelle kokoomusjohdossa

Vastaehdokkaita istuvalle puheenjohtajalle ei ilmaantunut.

Kokoomuksen puoluekokous Porissa valitsi Petteri Orpon luotsaamaan puoluetta uuden kaksivuotiskauden. Valinta oli yksimielinen, eikä hänellä ollut vastaehdokasta.

Petteri Orpo (s. 1969) valittiin puolueen puheenjohtajaksi kesäkuussa 2016 Lappeenrannassa.

Orpo on ollut kansanedustajana vuodesta 2007 lähtien. Hän on myös ollut Alexander Stubbin (kok.) hallituksen maa- ja metsätalousministeri 2014–2015 sekä Juha Sipilän (kesk.) hallituksen sisäministeri 2015–2016 ja valtiovarainministeri 2016–2019. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Petteri Orpo on haasteltavana Verkkouutisten Live Streamissä noin kello 11.45.

Puoluekokouksen ohjelmassa on lauantaina lisäksi uuden tavoiteohjelman esittely sekä puolueen varapuheenjohtajaehdokkaiden ja puoluevaltuuston puheenjohtajaehdokkaiden esittely ja tentti. Niin ikään aloitteiden käsittely jatkuu.

Varapuheenjohtajaehdokkaat ovat Verkkouutisten Live Stream -haastattelussa lauantaina seuraavasti: Anna-Kaisa Ikonen kello 13.00, Elina Lepomäki kello 13.30 ja Antti Häkkänen kello 14. Mari-Leena Talvitien aika on vielä auki.

Puoluevaltuuston puheenjohtajaehdokkaat Heikki Autto ja Pia Pakarinen ovat yhteispaneelissa kello 14.30.