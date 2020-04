Petteri Orpo: Järjetön ja totaalisen vastuuton päätös

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mielestä Donald Trumpin päätös keskeyttää rahoitus WHO:lle on väärä.

– Tämä on aivan järjetön ja totaalisen vastuuton päätös. Tiede ja tutkimus on viime kädessä se ratkaisu, jolla päästään ulos koronakriisistä. Ilman kansainvälistä koordinaatiota, koronan voittaminen on käytännössä mahdotonta, toteaa kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo Twitterissä.

USA:n presidentti Donald Trump on ilmoittanut aikovansa keskeyttää Yhdysvaltojen antaman rahoituksen Maailman terveysjärjestö WHO:lle toistaiseksi.

Presidentin mielestä terveysjärjestö on epäonnistunut perustehtävässään. Trump syyttää WHO:ta koronavirustilanteen huonosta hoitamisesta.

Presidentin hallinto tekee WHO:n toiminnasta selvityksen.

Tämä on aivan järjetön ja totaalisen vastuuton päätös. Tiede ja tutkimus on viime kädessä se ratkaisu, jolla päästään ulos koronakriisistä. Ilman kansainvälistä koordinaatiota, koronan voittaminen on käytännössä mahdotonta. https://t.co/1B3E9t4AdU — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) April 15, 2020