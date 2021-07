Petteri Orpo IS:lle: Meidän on vielä siivottava nykyisen hallituksen jäljet

Kokoomusjohtajan tavoitteena on muodostaa maahan porvarihallitus.

Kokoomuksen tavoitteena on nousta suurimmaksi puolueeksi seuraavissa eduskuntavaaleissa, kertoo Ilta-Sanomille puolueen puheenjohtaja Petteri Orpo.

– Minä valmistaudun siihen että kokoomuksesta tulee pääministeripuolue ja vedän sitä työtä.

Orpo haluaa maahan ensisijaisesti porvarihallituksen. Hän ei sulje pois hallitusyhteistyötä perussuomalaisten kanssa.

– Kun ollaan suurin, on oltava erilaisia vaihtoehtoja. Mutta porvarivaihtoehto on minusta hyvin luonteva. Tärkeintä on, että seuraava hallitus katsoo tulevaisuuteen ja on valmis uudistuksiin, hän sanoo.

Kokoomusjohtajan mukaan mitään puoluetta ei kannata demokratian kannalta demonisoida.

– Minusta yhteistyö on mahdollista. Helppoa se ei kuitenkaan olisi. Se vaatii, että löytyy luottamus ja yhteinen ohjelma. Se riippuu taas niin paljon siitä, millainen johto perussuomalaisille valitaan ja millaista poliittista linjaa ja ihmiskäsitystä he edustavat.

Orpon mielestä nykyisen pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen talouspolitiikka on ollut vastuutonta. Tähän hänen mukaansa on tultava käänne, jos porvarihallitus kokoomuksen johdolla syntyy.

– Nyt ei enää ole kyse siitä, mitä tämän hallituksen aikana tehdään, vaan nyt on kyse siitä, miten Suomi pärjää 2020-luvulla. Seuraavan hallituksen tehtävä tulee olemaan todella kova siivota tämän hallituksen jäljet, hän sanoo.

– Me emme ole enää pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta, mutta velkarahalla uskottelemme itsellemme, että näin on. Se ei pidä paikkaansa.