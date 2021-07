Petteri Orpo IS:lle: Farmaseutti tunnisti sydäninfarktin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Farmaseutti tunnisti Petteri Orpon sydäninfarktin oireet.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sai kesäkuussa sydäninfarktin, joka vei hänet Meilahteen pallolaajennukseen.

Orpon kertoo Ilta-Sanomien haastettelussa, että infarkti saattoi johtua kropan reagoinnista kuntavaalien aiheuttaman stressin purkautumiseen.

– Moni kysyi, oliko mulla jotakin oireita. Olinhan minä väsynyt, mutta pistin sen kovan työtahdin ja paineen piikkiin, Orpo sanoo.

– Kaikki pistettiin peliin kevään aikana. Se oli rankka rupeama. Ehkä kroppa reagoi, kun stressi laukesi. En tiedä. Eivät lääkäritkään siihen osanneet suoraan sanoa.

Orpo sai infarktinsa kuntavaalisunnuntain jälkeisenä keskiviikkona. Hän ehti tuolloin käydä yhdessä tapaamisessa ja ulkoasiainvaliokunnan kokouksessa, kunnes joutui jättämään lounaansa kesken huonon olonsa vuoksi.

Orpo luuli oloaan närästykseksi. Yliopiston apteekin farmaseutti kuitenkin tunnisti asian todellisen laidan ja saattoi pelastaa hänen henkensä.

– Luulin, että minulla on vain paha närästys. Mutta apteekissa oli vähän kokeneempi farmaseutti. Kysyin sitten, olisiko tähän närästykseen jotain. Rouva kysyi, onko kylmä hiki ja säteileekö kipu. Sanoin, että itse asiassa kyllä. Sitten hän sanoi, että nyt on sellainen tilanne, että sinulla on sydänkohtaus käynnissä. Sinä lähdet Meilahteen nyt, Orpo sanoo.

– Apteekin farmaseutille olen lähettänyt kukkapuskan ja suklaarasian kiitokseksi, Orpo kertoo ja toteaa tekevänsä apteekkiin myös henkilökohtaisen kiitoskäynnin.