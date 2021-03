Petteri Orpo: Isku on vakava valtiollinen loukkaus

Kokoomusjohtajan mukaan Suomen on ryhdyttävä toimiin kyberiskuun vastaamiseksi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että kyberisku on vakava valtiollinen loukkaus eikä mitenkään hyväksyttävää kansainvälisissä suhteissa.

Suojelupoliisi on tunnistanut viime vuonna eduskuntaan kohdistuneen valtiollisen kybervakoiluoperaation, jossa yritettiin tunkeutua eduskunnan tietojärjestelmiin.

Niin sanottu APT31-kybervakoiluhyökkäys tuli Kiinasta.

– Tällaisesta toiminnasta on tehtävä loppu. Suomen on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin loukkaukseen vastaamiseksi, Petteri Orpo tviittaa.

