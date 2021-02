Petteri Orpo: Ilman oikeistoa olisimme keskiajalla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kuntavaalit eivät ole kokoomusjohtajan mukaan välivaalit valtakunnanpolitiikasta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan kaikki maailman parhaat julkiset palvelut on rakennettu oikeistolaisen politiikan ja ideologian helmillä.

– Ilman toimivaa markkinataloutta olisimme sekä henkisellä että taloudellisella keskiajalla, niin kaukana yhdenvertaisuudesta kuin pippuri kasvaa, Petteri Orpo kirjoittaa tuoreessa Verkkouutisten blogissaan.

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan tulevissa kuntavaaleissa mitataan luottamusta ehdokkaisiin, puolueisiin sekä kunnissa ja kaupungeissa tehtyihin päätöksiin. Hän toteaa, että kuntavaalit eivät ole kokoomukselle välivaalit valtakunnanpolitiikasta.

– Nämä eivät ole meille välivaalit valtakunnanpolitiikasta, vaan vaalit, joissa valitaan päättäjät, jotka haluavat kantaa vastuuta paikallisista asioista ja kehittää omaa asuinympäristöään paremmaksi, kokoomusjohtaja sanoo.

– Uskallan väittää, että kokoomus on menestynyt aiemmissa kuntavaaleissa siksi, että me otamme kuntapolitiikan tosissamme.

Petteri Orpon mukaan kuluneella valtuustokaudella kuntien taloudelliset ongelmat ovat korostuneet entisestään. Koronakriisi on heikentänyt kuntien ja kaupunkien taloudellisia näkymiä ja kasvattanut kuntalaisten palvelutarpeita.

– Oman lisänsä tuo hallituksen kaavailema maakuntamalli, joka uhkaa viedä kuntien mahdollisuudet investoida tulevaan, Petteri Orpo sanoo.

– Vastaus yhteisiin haasteisiimme ei ole se, että uskaltaa työntää kätensä syvälle yhteiseen kirstuun. Enemmänkin se, että tekee töitä sen eteen, että kirstussa kiiltää muukin kuin messinkinen pohja. Yhtälö on oikeastaan yksinkertainen: kun kunnassa ihmisillä on hyvän elämän eväitä, sen sydän sykkii, talous on hyvässä kunnossa ja syntyy työtä ja työpaikkoja.