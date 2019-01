Petteri Orpo IL:lle: Toivotin Antti Rinteelle paranemista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtaja kertoo olleensa yhteydessä SDP:n puheenjohtajaan tekstiviestitse.

Kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo kertoo lähettäneensä Espanjassa keuhkokuumetta sairastavalle SDP:n puheenjohtajalle Antti Rinteelle paranemistoivotuksia tekstiviestien välityksellä.

SDP:n puheenjohtajan sairausloman on määrä jatkua tammikuun loppuun asti.

– Laitoin heti Antille tekstarin, kun luin ensimmäisen uutisen. Ja toivotin uudestaan paranemista myös tämän viimeisimmän uutisen jälkeen, Petteri Orpo sanoo Iltalehden haastattelussa.

Hän toteaa molempien puoluejohtajien olleen samanaikaisesti flunssaisia loppuvuodesta ja harmittelee taudin pahentumista Rinteellä.

– Se mitä hänelle viestitin on se, että on tässä vielä runsaasti aikaa vaaleihin ja kyllä me täällä odottelemme. Varmasti ehditään vielä keskustelemaan tärkeistä asioista, Orpo toteaa.

