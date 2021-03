Petteri Orpo IL:lle: Rajoituksilla pelottelu menee överiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan maskipakko olisi otettava käyttöön ennen mahdollisia liikkumisrajoituksia.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan Helsinkiä tai Turkua koskeva ulkonaliikkumiskielto ei menisi todennäköisesti läpi eduskunnassa.

Hän hämmästelee, miksei pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus ole edelleenkään saanut aikaan joukkoliikenteen maskipakkoa tai rajojen pakollista virustestausta.

– Ulkonaliikkumiskielto on tosi kova yksilönvapauteen puuttuminen. Minusta sille ei ole perusteita, ennen kuin on kaikki muu tehty eli lievemmät keinot on kaikki käytetty, Petteri Orpo sanoo Iltalehden haastattelussa.

Hänen mukaansa suomalaisia on peloteltu tiukoilla ulkonaliikkumista koskevilla rajoituksilla jo usean viikon ajan.

– Minä en ymmärrä sitä. Jos halutaan esittää, että ollaan jämäköitä ja koviin toimiin valmiita, niin homma menee laukalle ja vähän överiksi. Kun tätä arkijärjellä ajattelee, niin sitä että virus kauheasti ulkona tarttuisi, on kovin vaikea ymmärtää. Suomessa ei massoja liiku missään. Sen takia en ainakaan tässä tilanteessa voi kannattaa tätä, Orpo sanoo.

Petteri Orpo huomauttaa, että hallituksella olisi ”aikamoinen todistustaakka” osoittaa, että liikkumisrajoituksista olisi merkittävää hyötyä.

– Tuntuu siltä, että eduskunta ei sitä hyväksyisi, koska on vaikea nähdä, että ulkonaliikkumiskiellolle pystytään kirjoittamaan oikeasti perusteet. Nyt pitäisi tehdä järkeenkäypiä ja ilmiselviä ratkaisuja, jotka ovat hoitamatta, Orpo jatkaa.