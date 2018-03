Petteri Orpo IL:lle EU:n turvatakuista: Ei varmuutta, että meitä joku auttaisi

Kokoomuksen puheenjohtaja haluaa tiivistää EU-maiden yhteistyötä puolustuksen ja turvallisuuden saralla.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan EU:n turvatakuulausekkeen sisältö ei tarkoita turvatakuita Suomelle.

– Sisältö on sinällään hyvä, mutta miten sitä tulkitaan, niin ei se tuo meille mitään varmuutta siitä, että meitä joku auttaisi. Suomen eduskunta on todennut, että meille se tarkoittaa sitä, että jos EU-valtio joutuu hyökkäyksen kohteeksi, muut auttavat sitä kaikin keinoin, myös sotilaallisin. Se on siis meidän tulkinta, mutta ei se riitä, että me yksiksemme sillä tavalla tulkitaan, Orpo kertoo Iltalehdelle.

Orpon mukaan Suomen yksi tärkeimmistä tavoitteista on saada selkeä sisältö Lissabonin sopimuksen avunanvoon velvoittavaan turvalausekkeeseen.

– Mutta se on vaikeaa, koska Nato on suurimman osan EU-maista turvallisuusratkaisu ja he välttävät päällekkäisiä rakenteita. Siksi me emme voi elää missään pilvilinnoissa, että EU-puolustusyhteistyö millään tavalla toisi meille jotain lisäturvaa. Mutta samaan hengenvetoon sanon sen, että jo pelkästään EU-jäsenyys tuo meille itsessään turvallisuutta, Orpo sanoo.

Orpo ehdottaa myös EU-maiden yhteisiä sotaharjoituksia, jotka hänen mukaansa vahvistaisivat Suomen turvallisuutta.

– Ne voisi aloittaa vaikka hybridi- ja kyberharjoituksista, voisi olla myös konventionaalisia harjoituksia, jossa Euroopan Unionin maat harjoittelisivat näitä tilanteita.