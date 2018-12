Petteri Orpo IL:lle: Antti Rinne ei näytä pelkäävän velkaantumista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puoluejohtajat kertovat tulevansa hyvin toimeen keskenään.

Iltalehti on pyytänyt kahta pääministeriehdokasta eli Sdp:n Antti Rinnettä ja kokoomuksen Petteri Orpoa arvioimaan toisiaan.

– Petteri Orpon kanssa on luontevaa ja mutkatonta tehdä yhteistyötä, Antti Rinne sanoo IL:lle.

– Huonoin piirre on ehkä se, että Orpon mielestä rahat ovat aina loppu, kun pitäisi parantaa eläkeläisten, opiskelijoiden, työttömien tai lapsiperheiden arkea, mutta kun kyse on veronkevennyksistä erityisesti suurituloisimmille, Orpon mielestä siihen on aina varaa.

Petteri Orpon mukaan Antti Rinne on ”leppoisampi kaveri kuin eduskunnan salikeskusteluissa”.

– Meillä on hyvät välit. Olemmehan istuneet samassa hallituksessakin. Kyllä Antin kanssa aina oluen voisi nauttia ja päivittää kalatarinoita, Petteri Orpo toteaa.

Kokoomusjohtajan mukaan ”Rinne johtaa ärhentelevää puoluetta, jonka ratkaisuehdotukset ovat edelleen mysteerejä monille”.

– Antti ei näytä kuitenkaan pelkäävän velkaantumista. SDP:n mittavat veronkorotukset olisivat myrkkyä uusien työpaikkojen syntymiselle. Kehua voin kuitenkin antaa siitä, että Rinteen johtama SDP on puhunut perhevapaiden uudistamisen tärkeydestä ja asettunut kannattamaan kokoomuksen linjoille kannattaessaan vastikkeellista sosiaaliturvan uudistamista, Orpo jatkaa.