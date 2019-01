Petteri Orpo: Ihmisiä ei tule syyllistää autoilusta

Kokoomusjohtajan mukaan ilmastosta huolehditaan niin, ettei lasku jää tavallisten ihmisten kontolle.

Kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo puhui lauantaina Helsingin Narinkkatorilla vaalistartissa ennen puolueensa valtuuston kokousta ja vaaliristeilyä. Orpo sanoi yleisölle aistivansa jo hieman vaalikuumetta.

– Meidän poliitikkojen pitää kiinnittää erityistä huomiota siihen, että puhumme ihmisten kieltä. Ettei tarvita politiikka-suomi- sanakirjaa, jotta ymmärtää mistä me puhutaan ja mitä asioita me haluamme ajaa. Kuunnellaan ihmisiä, Petteri Orpo sanoi.

Hyisellä torilla Orpo joutui valitsemaan, pitääkö käsissään puhepaperiaan vai käsineitä. Hän valitsi käsineet.

– Meillä kokoomuksella on selkeä näkemys, selkeä suunnitelma siitä, mitä seuraavalla hallituskaudella on tehtävä. Lupaan, että kokoomus sitoutuu tekemään ilmastonmuutoksen vastaisia toimia, jotka pysäyttävät lämpenemisen ilman, että se tulee kohtuuttoman kalliiksi tavalliselle ihmiselle, Orpo totesi.

– Me haluamme auttaa ihmisiä siinä, että mahdollisimman moni niin sanottu tavallinen keskituloinen ihminen voi itse osallistua myös liikenteen ja liikkumisen osalta ilmastotalkoisiin, ja pysyy hankkimaan vähäpäästöisen tai päästöttömän auton.

– Me emme ole kieltämässä polttomoottoriautoja, dieselautoja tai bensiiniautoja. Me ymmärrämme ja tiedostamme vallan hyvin sen, että henkilöauto on Suomessa aivan välttämätön elinehto pitkien välimatkojen vuoksi. Ja elämän ja arjen sujumisen vuoksi, työssä käymisen vuoksi.

Ihmisten arjessa

tarvitaan autoa

Puhetiedotteessa Petteri Orpo katsoi, että ”me kokoomuksessa olemme sitä mieltä, että yksityisautoilu on välttämätön osa hyvinvointia: sitä, että ihmiset eri puolilla Suomea voivat käydä töissä, harrastaa ja elää sujuvaa arkea”.

– Kokoomuksen tavoite on laskea autoveroa niin, että se kannustaa vähäpäästöisemmän ajoneuvon ostamiseen. Myös teknologia kehittyy koko ajan, ja markkinoille tulee nykyistä halvempia sähköautoja. Nämä molemmat tekijät yhdessä saavat aikaan sen, että autokanta lähtee uusiutumaan, Orpo sanoi.

Kokoomusjohtaja kertoi toripuheessaan keskustelustaan itähelsinkiläisen perheenäidin kanssa. Perheessä on kaksi lasta, ja metro ja ratikka vievät sujuvasti töihin. Siitä huolimatta lasten harrastukset vaativat hyppäämistä auton rattiin.

– Täälläkin ihmisten arjessa tarvitaan sitä autoa. Me emme voi edes täällä pääkaupunkiseudulla, jossa on paras joukkoliikenne, syyllistää ihmisiä siitä että he joutuvat edelleen käyttämään myös yksityisautoa. Tämä on tärkeä ymmärtää.

Hänen mukaansa yhteiskunnan tehtävä on hoitaa isot ilmastoa koskevat ratkaisut, kuten esimerkiksi kivihiilestä ja fossiilisista polttoaineista luopuminen energian tuotannossa.

– Ne vähentävät päästöjä niin, ettei kustannus kotitaloudessa nouse euroina liian korkeaksi. Tämä on täysin mahdollista, Petteri Orpo linjasi.

Verotuksen kokoomus valjastaisi puhetiedotteen mukaan ilmastopolitiikan välineeksi siirtämällä verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verottamisesta päästöjen ja haittojen verottamiseen.

”Ajattelimme

olla ykkösiä”

Petteri Orpon mukaan valtakunnan tasolla tavoitteena pitää olla liikenteen siirtäminen nopeille ja päästöttömille raiteille.

– Ilmastonmuutos ei katoa sulkemalla silmät. Tämä päättäjäsukupolvi on se, jonka pitää tehdä ratkaisut. Ilmastopolitiikkaa pitää tehdä määrätietoisesti, järkevästi ja pitkäjänteisesti.

Petteri Orpo totesi vaalisloganin mukaisesti kokoomuksen luottavan Suomeen. Hänen mukaansa ”me annamme suomalaisille tilaa tehdä, vapautta tehdä”.

– Silloin me pystymme ratkomaan Suomen yhteiskunnan suuria tulevaisuuden haasteita. Tällä ajatuksella kokoomus lähtee tästä kohti kevään eduskuntavaaleja, määrätietoisesti, mutta nöyrästi. Meillä on selkeä näkemys siitä mitä Suomen eteen pitää tehdä. Me tulemme sen kertomaan tämän kampanjan aikana – ja hyvät ystävät, me tulemme voittaman eduskuntavaalit.

Verkkouutisille Petteri Orpo arvioi, että eduskuntavaalit on Suomessa voitettu viime aikoina ”jonkun matkaa päälle 20 prosentin” tuloksella. Kenttä on nyt paljon hajautuneempi kuin 10-20 vuotta sitten, jonka vuoksi ”on jonkun verran laskenut se luku, millä ykköseksi tullaan”.

– Puoluekenttä on jakaantuneempi, se on fakta, ei mielipidekysymys… Mutta riippumatta siitä me ajattelimme olla ykkösiä.

”Minulta on kysytty, mitä se tarkoittaa, että luotamme Suomeen. Me olemme maailman luotettavin kansa. Pahoissakin paikoissa olemme pärjänneet luottamalla toisiimme. Ja minä totta vie luotan Suomeen ja suomalaisiin”, sanoo @PetteriOrpo.#kokoomus #vaalit2019 pic.twitter.com/emsvfOKeOr — Kokoomus (@kokoomus) January 19, 2019

Lämmittää entistä puheviestinnän pääaineopiskelijaa kun @PetteriOrpo pakkasen vuoksi joutuu laittamaan puhepaperinsa syrjään, laittamaan hanskat käteen ja puhumaan vapaasti ilman muistiinpanoja 😁😍 Petteriä parhaimmillaan Narinkkatorilla just nyt! 💪🏼#kokoomus #vaalit2019 pic.twitter.com/j5NV9QmW8T — Janina Haapaniemi (@HaaJanina) January 19, 2019