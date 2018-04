Petteri Orpo: Huoleni nuorista miehistä kasvaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministerin mukaan syrjäytyminen ja yksin jääminen on tragedia, johon on puututtava entistä päättäväisemmin.

– Huoleni nuorista miehistä kasvaa. 25–34-vuotiaiden eli parhaassa perheenperustamisiässä olevien miesten työllisyysaste on 2000-luvulla heikentynyt samaa tahtia kuin syntyvyyskin, kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Petteri Orpo kirjoittaa Facebookissa.

– Ongelma on suuri, niin henkilökohtaisella tasolla kuin yhteiskunnankin kannalta, Orpo toteaa viitaten Helsingin Sanomien artikkeliin.

Hänen mukaansa valtiovarainministeriössä on kiinnitetty vakavaa huomiota valtiosihteeri Martti Hetemäen havaintoihin. Syrjäytyminen ja yksin jääminen on tragedia, johon on puututtava entistä päättäväisemmin.

– Pojilla on vaikeuksia koulussa oppimisessa ja liian moni jää ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Tytöt pärjäävät paremmin, eivätkä he siksi edes kohtaa. Tämä näkyy jo syntyvyystilastoissa, kun lapsia syntyy Suomessa vähemmän kuin 150 vuoteen, Orpo toteaa.

– Nyt on tärkeää auttaa poikia. Viedä jo aloitetut koulutuksen uudistukset huolella maaliin varhaiskasvatuksesta amisreformiin. Pidetään ne mukana, joilla on suurimpia vaikeuksia.

Näin estetään Orpon mukaan se, ettei uusien ikäluokkien myötä tule uusia syrjään jääviä.

– Samaan aikaan ponnistellaan jo syrjäytyneiden, yksinäisten auttamiseksi mukaan yhteiskuntaan ja opiskelemaan tai töihin. Nyt kun työpaikkoja syntyy, on tähän paljon paremmat mahdollisuudet.

Orpon mukaan nämä toimet koskevat tietenkin kaikkia.

– Ei jokaisella tytölläkään mene hyvin, mutta lukumääräisesti iso huoli on pojista. Yksinäisestä, vailla tekemistä ja tulevaisuudenuskoa olevasta nuoresta miehestä ei koskaan ole seurannut mitään hyvää. Ei hänelle itselleen kuin muillekaan. Heidän moittimiseen meillä ei ole varaa, auttamiseen pitää olla.