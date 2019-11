Petteri Orpo HS:lle: Miksei hallitus ajoissa puuttunut Postiin?

Kokoomusjohtaja vaatii Antti Rinteeltä ja Sirpa Paaterolta selvitystä Postin päätöksistä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kehottaa hallitusta selventämään julkisesti Postin päätöksentekoa.

– Pallo on pääministerillä ja omistajaohjausministerillä. Me haluamme kuulla heiltä, miten nämä asiat ovat menneet. Sen jälkeen me arvioimme omia toimenpiteitämme, Petteri Orpo sanoi tiistaina Helsingin Sanomien mukaan.

Pettero Orpo väläytti maanantaina luottamusäänestystä ministerien asemasta, jos SDP:n ministerien eduskunnassa esittämät väitteet paljastuvat perättömiksi.

Hänen mukaansa asian ydin on siinä, mitä Antti Rinne (sd.) ja Sirpa Paatero (sd.) ovat tienneet Postin suunnitelmista.

– Jos heillä on ollut kaikki se tieto, mikä liittyy Postin toimenpiteisiin, muun muassa tes-siirtoon ja liikkeenluovutukseen, niin mikseivät he ole ajoissa puuttuneet siihen? Ovatko he hiljaisesti antaneet hyväksynnän tälle siirrolle ja sitten kuitenkin vetäneet tuen pois, ja antaneet eduskunnalle ymmärtää, että he eivät tienneet, Orpo kysyy HS:ssä.

Hän hämmästelee, mikseivät valtionyhtiötä koskevat tiedot ole kulkeutuneet omistajaohjauksesta vastaavalle ministerille.

– Kyllä tässä on todella paljon erikoisia tilanteita.