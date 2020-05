Petteri Orpo HS:lle al-Holin palaajista: Todistustaakka on hallituksella

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan al-Holiin on alusta lähtien liittynyt salailua hallituksen taholta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo Helsingin Sanomille, että hallitukselta ja ulkoministeriöltä tarvitaan nyt hyvin nopeasti kaikki tiedot asiasta.

– Al-Holiin on alusta lähtien liittynyt salailua hallituksen taholta eikä se ole hyväksyttävää. Hallituksen pitäisi tässäkin asiassa avoimesti tuoda kaikki tiedot arvioitavaksi, ja vasta sen jälkeen tätä voidaan poliittisesti arvioida kunnolla. Heillä on todistustaakkaa, koska historia al-Holiin liittyen on sellainen, että hallituksen toiminta ei ole herättänyt luottamusta, Petteri Orpo toteaa HS:ssa.

Orpon mukaan kokoomuksen linja on se, että äitejä, jotka ovat tietoisesti ISIS-alueelle matkustaneet ja liittyneet terroristijärjestöön ei tarvitse aktiivisesti auttaa.

Hänen mukaansa hallituksen pitää varmistaa suomalaisten turvallisuus.

– Pitää selvittää, mitä nämä aikuiset ovat tehneet siellä ja onko tarvetta saattaa heitä rikosvastuuseen. Lapset pitäisi auttaa pikaisesti deradikaalisaatioprosessiin. On aivan selvä, että he ovat olleet karmeissa olosuhteissa, kokoomusjohtaja toteaa.

Orpon mukaan leiriltä palaavien aikuisten uhka suomalaisten turvallisuudelle pitää ottaa todella vakavasti.

– Jos nämä ihmiset ovat syyllistyneet johonkin, heidät pitää saattaa rikosvastuuseen, hän sanoo Helsingin Sanomille.

