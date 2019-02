Petteri Orpo: Hoitajamitoituksen perustuttava hoidon tarpeeseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan on huomioitava, että jokaisen ihmisen tilanne on erilainen.

Kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo kommentoi MTV:n kolumnissaan muiden puolueiden vaatimusta kirjata vanhuspalvelulakiin hoitajamitoitus. Orpon mielestä yksi lakiin kirjattu luku ei takaa parasta mahdollista hoivaa vanhuksille.

Muut puolueet ovat esittäneet, että lakiin kirjattava hoitajamitoitus olisi 0,7 hoitajaa per hoidettava.

− Kokoomus tahtoo, että lakiin kirjataan ennemmin peruste sitovalle, yksilölliselle mitoitukselle, joka perustuu hoivan tarpeeseen. Tuo mitoitus voi olla jopa merkittävästi suurempi. Hoitajien määrän pitää aina perustua ihmisen tarpeeseen, ammattitermein hoitoisuuteen, Orpo kirjoittaa.

Hänen mukaansa on huomioitava, että jokaisen ihmisen tilanne on erilainen.

− Vuodepotilas tarvitsee enemmän apua kuin henkilö, joka pystyy liikkumaan itsenäisemmin turvallisesti. Siksi hoitajien määrän pitää voida vaihdella tilanteesta riippuen. Mitoitus voi olla pienempi tai suurempi kuin jokin yksittäinen luku. Sitä pitää myös säännöllisesti päivittää. Tämä ei ole korkeampaa matematiikkaa.

Orpo painottaa, että kokoomus haluaa vanhuksille lisää hoitajia, jotta jokainen saa tarvitsemansa hoidon.

− Me lähdemme siitä, että hoitajia pitää ensin lisätä sinne, missä tarve on suurin. Muut puolueet ovat vaatineet vanhuspalvelulakiin kirjausta hoitajien määrästä. Kokoomus ei tässä asetu poikittain. Kannatamme lain tiukentamista, ja meillä on siihen ehdottaa hyvä ratkaisu, Orpo sanoo.

Hoidon tarpeen määrittelyssä kokoomus käyttäisi alan ammattilaisia.

− Kokoomus luottaisi suomalaisiin hoivan ammattilaisiin, joilla on hoidon tarpeen mittaamiseksi työkalut. Haluamme, että lakiin ja asetukseen kirjataan niissä käytettävät kriteerit, Orpo sanoo.

#Kokoomus kannattaa hoitajamitoitusta lakiin. Meistä mitoituksen on perustuttava todelliseen tarpeeseen. Samalla vanhuspalveluiden kokonaisuus ja rahoitus käytävä läpi.#vanhustenhoito #hoitajamitoitushttps://t.co/MwlJJTVf45 — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) February 5, 2019