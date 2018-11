Petteri Orpo: Hiilitullit voisivat johtaa kaupanesteisiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministerin mukaan Suomi on edistänyt kansainvälisesti hiiliveroa.

Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Vähämäki kysyi eduskunnan kyselytunnilla hallituksen kantaa ilmastotulliin, jota perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho on esittänyt.

Vähämäki perusteli maakohtaista ilmastotullia sillä, että hankinnat ohjautuisivat maihin, jotka saastuttavat vähän, koska niiden tuotteet ovat edullisia. Toisaalta kaikki maat joutuisivat laskemaan hiilidioksidipäästöjään.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi, että ilmastonmuutoksen eteneminen on paljon nopeampaa kuin on ajateltu ja kaikilta vaaditaan enemmän ja nopeammin.

Orpo totesi kuitenkin, että tullikysymykset kuuluvat Euroopan unionille ja niitä täytyy ratkoa siellä yhdessä.

– Varsinainen pihvi on se, että hiilelle pitää asettaa hinta. Globaali hiilen hinnoittelu, joka silloin rankaisee saastuttajaa ja tämä on se, jonka eteen hallitus on toiminut. Rangaistaan siis saastuttajaa ja sitä kautta saadaan ohjautumaan vähäpäästöiseen toimintaan maapallolla ja saataisiin oikeasti vaikuttavia ilmastotoimia, Orpo sanoi.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen puolestaan kysyi, olisiko hallitus nyt valmis hiilitullien käyttöönottoon EU:ssa Pariisin ilmastosopimuksen ulkopuolisille maille, mitä hän esitti jo kaksi vuotta sitten.

Orpo sanoi, että kaikkia vaihtoehtoja täytyy miettiä avoimesti, mutta hiilitullit voisivat johtaa kaupanesteisiin.

– Minusta ensisijainen suunta on hiilen hinnoittelu globaalisti, mitä Suomen hallitus on ajanut. Globaali sopimus, johon koko maailma sitoutuu ja jossa lähdetään hinnoittelemaan hiiltä merkittävällä tavalla. Se tulee välittömästi ohjaamaan energiatuotantoa. Minusta se olisi paras tie ilman kaupan esteitä, Orpo sanoi.

Maailmalla kiinnostusta Suomen malliin

Kokoomuksen kansanedustaja Harri Jaskari kysyi, onko EU-maissa keskusteltu hiilidioksidiverosta.

Orpo sanoi keskustelleensa hiiliverosta Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston johdon kanssa, ja he ovat innostuneet Suomen mallista.

– Suomi on nimenomaan ollut se, joka on vienyt sitä näihin pöytiin. Minä olen tuonut valtiovarainministereiden pöydässä esiin sen, että nimenomaan esimerkiksi hiilen haittojen verotuksen kautta me pystymme vaikuttaviin toimiin koko Euroopan laajuisesti ja viemään sitten sitä kautta esimerkkiä myöskin maailmalle, Orpo vastasi.

Orpon mukaan Sitra kokoaa yhteen Suomessa on tehtyä työtä ja käytössä olevia työvälineitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

– Maailmalla on erittäin suurta kiinnostusta Suomen malliin. Me aloitimme jo 90-luvun alussa hiilen hinnoittelun, ja se on mielestäni tuottanut hyvää jälkeä, Orpo sanoi.