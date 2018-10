Petteri Orpo Hbl:lle: Hallituksella on ollut velvollisuus toimia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan ilman motivoituneita palkansaajia ei ole onnistuneita yrityksiä.

– Ilman pohjoismaisella tasolla olevaa työllisyyttä emme selviä vanhentumisesta. Meillä on maailmanlaajuinen muutos työelämässä, uusi teknologia, lisääntynyt liikkuvuus, kaikki työssä on muuttunut dramaattisesti. On ollut täysin oikein keskittyä työhön, kokoomuksen puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Petteri Orpo perustelee Hufvudstadsbladetille hallituksen linjaa.

Petteri Orpon mukaan vastustajat yrittävät ajaa kokoomusta nurkkaan.

– Me olemme palkansaajapuolue, ja yrittäjäpuolue. Ilman motivoituneita palkansaajia, joilla on hyvä arki ja jotka ovat tuottavia, ei meillä ole onnistuneita yrityksiä. Mutta meidän täytyy selittää, miksi työelämän muutokset ovat etu. Jos koetaan että vain vaaditaan enemmän ja enemmän, se vaikuttaa ilmapiiriin. Osa tuntuu haluavan sellaisen vastakkainasettelun ylläpitämistä.

Valtiovarainministerin mukaan taaksepäin kelattaessa voi todeta, että kaikki alkoi hallituksen toiveesta saada aikaan yhteiskuntasopimus.

– Sehän johti lopulta yhteen tavoitteista, kilpailukykysopimukseen. Mutta toiseen suureen tavoitteeseen, työelämän uudistamiseen, ei päästy. Korkeampi työllisyys on mahdoton ilman molempia. Yhteiskuntasopimuksen yhteistyön piti koskea myös työelämän sääntöjä, suurempia joustoja ja paikallista sopimista, ja kun niin ei käynyt, on hallituksella velvollisuus tehdä jotain, Orpo toteaa.

Hbl:n mukaan Orpo on järkyttynyt nähdyistä työmarkkinataisteluista ja luokittelee ne ylimitoitetuiksi.

– Palkansaajajärjestöt itse sanoivat, että ehdotettu muutos irtisanomissuojassa on pikku asia. Miksi tämä tehdään pikku asiasta?

Hbl kysyy, miksi sitten hallitus on ajanut pikku asiaa.

– Siksi että meillä on 300 000 työtöntä. Tarvitaan alhaisempaa kynnystä palkata, ja ne ovat pienet ja keskisuuret yritykset jotka työllistävät eniten. On varmasti vaikeaa löytää tutkimusta vaikutuksista, mutta jos joka kolmas mikroyrittäjä sanoo olevansa valmis palkkaamaan jos kynnys laskee, minä kuuntelen sitä.

– Se antaa mahdollisuuden erityisesti niille, joilla on heikko asema työmarkkinoilla, koska he ovat olleet pitkäaikaistyöttömiä, uhanneet syrjäytyä, joilla on alhainen koulutus tai vähän työkokemusta. Muuten vain vahvat ehdokkaat saavat työpaikkoja.