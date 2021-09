Petteri Orpo: Hallitus vaihtoi kaksi tiiltä vuotavaan kattoon

Kokoomuksen ja vasemmistoliiton puheenjohtajat ottivat yhteen hallituksen työllisyystoimista.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo moittii pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitusta työllisyystoimien puutteesta.

– Vaikka te puhutte kauniisti työllisyydestä ja työllisyystoimista, niin tosiasia on se, että hallitus ei ole tehnyt todellisia työllisyystoimia kovinkaan paljon, Petteri Orpo sanoi Kuntaliiton puheenjohtajatentissä.

Nyt kun talous kasvaa, Orpon mielestä olisi aika tehdä vaikeampiakin päätöksiä, kuten edistää paikallista sopimista ja uudistaa työttömyysturvaa nykyistä kannustavammaksi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson hermostui Orpon väitteistä.

– Tosiasia on se, että tämä hallitus on tehnyt yhtä paljon tarjontapuolen työllisyysreformeja kuin mitä edellinen (Juha Sipilän) hallitus teki koko kautensa aikana. Myöskin VM:n (valtiovarainministeriön) todentamien arvioiden mukaan. Eli Petterin argumentti ei pidä paikkaansa, Andersson sanoi.

Hän ihmetteli, mikä intressi oppositiopuolueilla on maalata synkempää huonompaa kuvaa Suomen taloudesta kuin mitä se todellisuudessa on. Anderssonin mukaan työllisyys on paremmalla tasolla kuin ennen koronaa, investointeja tehdään poikkeuksellisen paljon ja talous kasvaa voimakkaasti. Myös julkinen velkaantuminen on taittumassa odotettua aikaisemmin.

– Li mainitsi, että me maalaamme täällä jotakin piruja seinille taloudesta. Se kyllä hämmästyttää, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi.

Purra totesi, että sekä valtiolla että kunnilla on krooninen alijäämä ja ne velkaantuvat.

– Tilanne on juuri niin huolestuttava kuin itse pyrin kuvaamaan. Ei siinä ole minkäänlaista liioittelua. Meidän koko hyvinvointijärjestelmä nojaa tämän varassa, Purra painotti.

Vaikutus julkiseen talouteen negatiivinen

Petteri Orpo totesi puheenjohtajien kinaavan siitä, onko hallitus tehnyt työllisyystoimia vai ei.

– Okei, hallitus teki nytkin riihessä työllisyystoimia, mutta niiden vaikutus julkiseen talouteen on negatiivinen, Orpo totesi.

Orpon mukaan Suomi tarvitsee sellaisia työllisyystoimia, jotka auttavat yrityksiä löytämään työntekijöitä ja saavat yritykset kasvamaan.

– Ne uupuvat. Tämä on vähän kuin oltaisiin vanhassa talossa, jossa tiilikatto vuotaa sieltä sun täältä ja nyt hallitus kävi kaksi tiiltä vaihtamassa ja tulee ulos sanomaan, että nyt on kaikki kunnossa, Orpo vertasi.

Hänen mukaansa kyse on kauttaaltaan vuotavasta tiilikatosta, eikä sen vuoksi voida vain ottaa velkaa.

– Ainakin minun oppi on se, että silloin kun menee hyvin taloudessa, silloin pitäisi velkaantuminen saada kuriin ja pyrkiä maksamaan velkaa, eikä niin, että otetaan velkaa nousussa ja laskussa, Orpo sanoi.

– Minua oikeasti huolettaa, mihin tämä on menossa, Orpo jatkoi.

”Orpolle kelpaa vain leikkaukset toimeentuloon”

Anderssonin mielestä Orpolle kelpaa ainoastaan kokoomuksen ajamat miljardiluokan leikkaukset työttömien toimeentuloon.

– Ei pidä paikkaansa, Orpo totesi.

Anderssonin mielestä osaavan työvoiman saatavuus ”ei millään tavalla” ratkea leikkauksilla työttömien toimeentuloon.

– Osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat ratkaistaan ensinnäkin panostamalla työperäiseen maahanmuuttoon, mitä hallitus nyt myöskin tekee, sekä panostamalla koulutuspalveluihin, Andersson sanoi viitaten siihen, että kuntatasolla ammatillisen koulutuksen järjestäjät, elinkeinoelämä ja kunta tekevät yhteistyötä ja räätälöivät koulutuksia.

RKP:n puheenjohtajan, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin mielestä oppositiolla on päällä ”yksitoikkoinen levy” työllisyystoimista.

– Teillä oli aikaa Sipilän hallituksessa hoitaa paikallinen sopiminen. Te ette saaneet sitä aikaiseksi, Henriksson sanoi Orpolle.

– Me olemme tässä hallituksessa päättäneet, että helmikuun puoleen väliin mennessä tämä hallitus tulee nyt tekemään työllisyystoimenpiteitä, joilla on 110 miljoonan euron vaikutus pysyvästi Suomen talouteen. Kyllä tämä hallitus tekee ja tekee paljon, Henriksson uhosi.

