Petteri Orpo: Hallitus teki itsestään osapuolen Postin kiistaan

Kokoomusjohtaja sanoo Antti Rinteen hallituksen toimista, että ’huonolta tämä näyttää’.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puhui perjantaina Verkkouutisten talousseminaarissa Helsingissä.

Puheenvuoronsa aluksi Petteri Orpo sanoi, ettei voi kuin ihmetellä meneillään olevaa postisotkua.

– En tunnista tässä markkinataloutta juuri ollenkaan tai edes sitä, että kunnioitettaisiin suomalaisen työmarkkinajärjestelmän perusperiaatteita, Petteri Orpo sanoi.

– Hallitus on sotkeentunut ja ottanut itselleen roolin, ohittanut omistajaohjauksen, joka on kuitenkin ollut Suomessa se lukko, jolla on luotu uskottavuus meidän kansalliseen omistajapolitiikkaamme. Sillä on pidetty huoli siitä, että kansainväliset sijoittajat ja rahoittajat tuntevat kiinnostusta suomalaisia yrityksiä kohtaan.

Orpon mukaan myös omistajaohjausministeri, eli SDP:n Sirpa Paatero, on ohitettu.

– Ja nyt viimeksi sitten valtakunnansovittelijan toimisto ohitettiin. Toimistossa sovittelee neljä poliittisin perustein valittua sovittelijaa, valtakunnansovittelijan instituutio ohitettiin tässä kiistassa, Orpo kuvaili neljän työmarkkinakonkarin muodostaman selvitysryhmän asettamista.

– Hallitus on tehnyt itsestään osapuolen Postin kiistaan ja ottaa kantaa tavoitteisiin. En minä tunnista puhuuko tässä SAK, vai kuka tässä on äänessä. Mutta huonolta tämä näyttää.

Petteri Orpo katsoo, että meneillään on erittäin suuri riski koko järjestelmän uskottavuuden kannalta ja ”tähän pitäisi saada ryhtiä”.

– Työmarkkinajärjestöille kuuluu sopiminen. Ja jos on vielä menty lupailemaan hallituksen suunnalta jotain toiselle sopijaosapuolelle, niin se ei tietenkään ole millään tavalla hyväksyttävää.

”Kun poliitikot sekaantuvat työmarkkinoihin, syntyy sutta ja sekundaa” 18.2.2016 Antti Rinne. Juuri näin on nyt käynyt. Vahingot sopimisjärjestelmään ja valtio-omistajuuden uskottavuuteen merkittäviä.https://t.co/TWPnUT6X9j — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) November 22, 2019