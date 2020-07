Petteri Orpo: Hallitus ei voi jatkaa, jos se ei kykene päätöksiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan työllisyystoimien siirtämistä ei voi hyväksyä.

– Pääministeri antoi kesän hiljentämässä Suomessa melkoisen uutisen. Hallitus siirtää työllisyystoimista päättämisen loppuvuoteen, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo toteaa.

– Kävellessään lausunnollaan valtionvarainministerinsä yli pääministeri tukahdutti sen toivon, mikä oli virinnyt Vanhasen linjausten myötä. Samalla selvisi myös, että hallituspuolueilla on täysin eri näkemykset siitä, mitä pitäisi tehdä.

Pääministeri Sanna Marin ilmoitti yllättäen keskiviikkona Säätytalolla, että päätökset 30 000 uudesta työpaikasta voidaan siirtää vuoden loppuun. Asiasta on erimielisyyttä hallituksessa, ja muun muassa keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni on vaatinut päätöksiä syksyn budjettiriiheen mennessä. Keskustalainen valtiovarainministeri Matti Vanhanen on tähän mennessä ollut Kulmunin kanssa samoilla linjoilla.

Kokoomusjohtajan mukaan päätöksiä työpaikoista ei voi enää lykätä. Hän kertoo olevansa huolissaan Suomen tilanteesta.

– Hallitus paistattelee suosiolukemissa, mikä valitettavasti näyttää johtavan siihen, että sellaisia päätöksiä ei kyetä tekemään, jotka jakavat mielipiteitä, mutta olisivat isänmaan pitkän aikavälin edun kannalta välttämättömiä.

Petteri Orpon mukaan Suomi tarvitsisi hallitukselta määrätietoista otetta suurissa kysymyksissä.

Hän toteaa kokoomuksen tukeneen hallitusta koronatoimissa ja tukevan niitä edelleen. Sen sijaan talous- ja työllisyyspolitiikan osalta puolue ei hänen mukaansa voi enää hyväksyä hallituksen linjattomuutta.

– Jos hallitus ei kykene päättämään työllisyyttä vahvistavista uudistuksista budjettiriihessä, kuten se on suomalaisille luvannut, ei hallituksella ole edellytyksiä jatkaa, Orpo sanoo.

