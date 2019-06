Petteri Orpo: Hallitus ei investoi vaan kuluttaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan hallitus ei toteuta kestävää taloudenpitoa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan hallitusohjelmassa on 200 sivua hyviä asioita, mutta strateginen ote puuttuu. Hallitusohjelma oli eduskunnan käsittelyssä tiistaina.

− Hallitus tekee pieniä panostuksia sekä tulonsiirtoihin että palveluihin. Monet näistä ovat suoraan sanoen niin nimellisiä, että todellista muutosta ei tapahdu. “Kaikkea kivaa kaikille” ei ole kestävän politiikan lähtökohta, Petteri Orpo sanoi kokoomuksen ryhmäpuheessa.

− Valtavalla rahanjaolla olisi mahdollista saada aikaan suuri muutos, mutta mitä tekee hallitus? Ripottelee rahat yli sataan eri kohteeseen. Hallitus ei ole tehnyt valintoja, hän lisäsi.

Orpon mukaan hallitus lisää pysyviä menoja 1,2 miljardia käytännössä velkarahalla. Sen lisäksi hallitus yksityistää valtion omaisuutta 3 miljardilla eurolla.

− Sen sijaan, että investoisitte nämä rahat täysimääräisesti osaamiseen kuten korkeakoulujen pääomittamiseen tai uuteen liikenneinfraan kuten nopeisiin raideyhteyksiin pääkaupungista itään, pohjoiseen ja länteen, laitatte rahat kulutukseen.

− Sitä paitsi, valtionvarainministerin mukaan hallitus leikkaa nämä panostukset kolmen vuoden päästä saavuttaakseen valtiontalouden tasapainon. Tämä ei ole kestävää taloudenpitoa eikä työnantajuutta esimerkiksi niiden tuhannen ammatillisen koulutuksen opettajan kannalta, joiden työt loppuvat, kun myyntitulot on käytetty, Orpo sanoo.

Kun käy ilmi, ettei rahoja olekaan, hallitusyhteistyökin Orpon mukaan vaikeutuu.

− Kokoomus ei tähän sakkiin sopinut, koska emme suostuneet suureen bluffiin.

Orpon mukaan hallitusohjelman suurin riski liittyy työllisyyden lisäämiseen.

− Suomessa pitää päästä kohti 80 prosentin työllisyystavoitetta. Jos Rinteen hallitus ei onnistu tavoitteessaan, se on katastrofi. Me tulemme seuraamaan tarkasti, miten työllisten määrä kehittyy. Kokoomus on valmis tukemaan hallitusta, jos se esittää vaikuttavia työllisyystoimia, Orpo sanoo.