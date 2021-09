Petteri Orpo: Hallituksessa vain Li Anderssonin puheet ovat pysyneet samoina

Pääministeri Sanna Marin lupaili eduskunnassa, että ”poliisien määrä ei vähene”.

Budjetin lähetekeskustelun debatissa täysistunnossa kokoomuksen Petteri Orpo jatkoi velasta puhumista.

– Kokoomuksen ja hallituksen välillä on kyllä valtava ero siinä, miten me suhtaudumme velkaantumiseen ja talouspolitiikan linjaan. Minusta tuntuu, että ministeri (vasemmistoliiton Li) Andersson on ainut hallituksen ministereistä, jolla on ollut samat puheet ennen ja jälkeen vaalien, Petteri Orpo sanoi.

– Tämä hallitus nimittäin tekee hyvin vasemmistolaista talouspolitiikkaa. Onnittelut siitä… Mutta se ei ole hyvä Suomelle.Orpon mukaan hallituksen pysyminen jo omissa menokehyksissään olisi tarkoittanut itsessään vähemmän velkaa miljardi euroa per vuosi.

– Miljardi sileinä satasen seteleinä on kilometrin korkuinen pino, Orpo totesi.

– Teidän pitäisi varmistaa, että talous kasvaa myös 2023. …Hyvä vasemmisto: jos on tuloja, ei tarvitse leikkauslistoja! Me haluamme että teette toimia, joilla saadaan tuloja ja ihmisille töitä.

SDP:n Aki Lindénin mukaan Orpo on väärässä pinoasiassakin: oikea miljardin euron setelipinon korkeus on 1,4 kilometriä.

SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman sanoi olevansa samaa mieltä Petteri Orpon kanssa siitä, että on painettava samaan aikaan kaasua ja jarrua.

– On huolehdittava siitä, että julkinen talous tulee kestävälle pohjalle. Mutta jos me laiminlyömme pandemian aikana kertyneen hoiva-, hyvinvointi- ja oppimisvelan, se velka tulee – arvoisa oikeisto-oppositio – maksuun juuri silloin, kun kasvun ennustetaan muutenkin hidastuvan, Antti Lindtman sanoi.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi kommentoivansa poliisin määrärahoihin liittyvää keskustelua.

– Uskon että tämä on asia, josta me kaikki tässä salissa jaamme yhteisen huolen. On hyvä myös muistaa, että poliisien määrärahat ovat siis ensi vuonna suuremmat kuin tänä vuonna jo tällä nyt annetulla talousarvioesityksellä, Sanna Marin aloitti.

– Mutta tunnistamme tietenkin ne tarpeet, joita siellä on esimerkiksi kiinteistöjen ja tietojärjestelmien tai muiden investointien osalta.

– Annan täyden tukeni ministeri (Annika) Saarikolle ja sille työlle mitä hän tämän osalta tekee. Tämän vuoden lisätalousarviossa, täydentävässä prosessissa tulemme etsimään riittävät resurssit poliisille niin, että poliisien määrä ei vähene. Ministeri Saarikko tätä työtä johtaa ja hallitus sitä tukee, Marin lupaili.

Petteri Orpo esitti tämän jälkeen pääministerille ja valtiovarainministerille kysymyksen.

– Poliisi on ilmoittanut, että yt-neuvottelut alkavat. Tarkoittiko tämä teidän lausuntonne siitä, että asia käydään läpi lisätalousarvion ja täydentävän budjettiehdotuksen yhteydessä sitä, että nämä yt:t voidaan perua? Tällä päivällä. Tarkoittiko tämä sitä?, Orpo kysyi.

Valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk.) ei vastannut kysymykseen kahdessa seuraavassa puheenvuorossaan.