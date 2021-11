Petteri Orpo: Hallituksen linjasta uudessa verossa ei ota mitään tolkkua

Tuleeko maakuntavero vai ei? Oppositio haluaa yksiselitteistä linjausta.

Eduskunnan kyselytunnilla ihmeteltiin hallituksen ristiriitaisia kommentteja maakuntaverosta. Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi kysymyksiin useasti todeten, että ”ennen kuin on esitys joka on toteuttamiskelpoinen, niin ennen sitähän veroa ei voida ottaa käyttöön” ja asiaa valmistellaan yhä.

Kokoomuksen ryhmäjohtaja Kai Mykkänen ihmetteli hallituspuolueiden edustajien keskenään erilaisia puheita ja puolueohjelmia.

– Johan tämä on kyllä erikoista touhua. Kun hallitus tuntuu jo saman puolueen sisälläkin riitelevän ja antavan ristiriitaisia kommentteja, Kai Mykkänen sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo jatkoi.

– En usko että kukaan tosissaan uskoo, että jos tulee kolmas verottava käsi, että kokonaisvero ei siitä kasvaisi. Se on aivan selvä, että käsi joka hamuaa lisää ihmisten kukkarolle verottaa lisää, Petteri Orpo sanoi.

– Nyt se ongelma on tässä se, että tässäkään asiassa hallituksen linjasta ei ota mitään tolkkua.

Orpo totesi pääministerin sanoneen, että maakuntaveroa valmistellaan tällä vaalikaudella. Vasemmistoliitto ja vihreät tukevat tätä voimakkaasti.

– Nyt näyttää siltä, että aluevaalien pelossa pääministeripuolue (SDP) ainakin näyttää kääntänen takkinsa. Mutta kun meille on kerrottu, että te valmistelette sitä? Me haluamme hallituksen yksiselitteisen linjauksen siitä, aiotteko te tuoda tämän maakuntaveron hyvinvointialueiden rahoituspohjaksi vai ette. Kansalaisten on oikeus tietää tämä, kun he miettivät äänestyspäätöksiään.

– Muuten olen sitä mieltä, että jos haluaa estää tämän veron, kannattaa äänestää kokoomusta. Vai mitä mieltä olette?, Orpo heitti kyselytunnin muodon vaatiman kysymyksen puheaikansa umpeutuessa.

Pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin vastasi huomauttamalla, että ”aluevaltuustoissa ei päätetä maakuntaverosta”.

– Sikäli äänestyskehotukset suhteessa tuleviin aluevaaleihin… on kuitenkin rehellisyyden nimissä hyvä tunnustaa, että näistä asioista ei siellä päätetä. Toki sitten eduskuntavaaleissa voi äänestää niitä puolueita mitä haluaa. Tässä salissa nämä esitykset käsitellään, Sanna Marin sanoi.

– Hallituspuolueet ovat sopineet, että tätä kokonaisuutta valmistellaan. Nyt tätä valmistelutyötä tehdään valtiovarainministeriössä ja tätä kokonaisuutta selvitetään. Mikäli sellainen malli olisi luotavissa, joka olisi tarkoituksenmukainen, toimiva ja joka vastaisi näihin reunaehtoihin joita hallituspuolueet ovat yhdessä asettaneet, niin kyllä me tuomme tämän eduskuntaan. Mutta kuten sanottu, tämä valmistelu ja esitys on vasta vaiheessa ja valtiovarainministeriössä tätä työtä hyvin huolellisesti tehdään, Marin jatkoi.