Petteri Orpo: Hallituksen epäröinti on vaarallista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokooomusjohtaja vaatii hallitukselta jämäkkyyttä, kun lähialueellamme on epävakaata.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo tuomitsee demokratian vastaiset toimet Valko–Venäjällä, Venäjällä ja vaatii EU:ta tilkitsemään demokratian rappeumat sisällään.

– Tuomitsen Valko-Venäjän hallinnon toimet mielenosoittajia vastaan. Valko-Venäjän kansalla on oikeus valita johtajansa. Toivon, että valkovenäläisille avautuu mahdollisuus päättää tulevaisuudestaan rauhanomaisesti ja demokraattisesti. Diktatuurin aika on tullut tiensä päähän, Orpo sanoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Helsingissä.

Orpo kiittelee tasavallan presidenttiä siitä, että hän omalla yhteydenotollaan mahdollisesti edesautti Aleksei Nalvlnyin pääsyä hoitoon. Orpo tulkitsee, että myrkytys on oire Venäjän tilasta.

– Oppositiojohtaja Aleksei Navalnyin todennäköinen myrkytys on synkkä osoitus demokratian tilasta Venäjällä. Nykyhallinto on tehnyt opposition aseman lähes mahdottomaksi. Maailma ei saa sulkea silmiä tältä, Orpo sanoi.

Kokoomusjohtaja muistuttaa, että mailman epävarmuudet alleviivaavat sitä, että Suomen omat puolustusratkaisut olisivat uskottavia. Orpon mukaan hallitus epäröi.

– Oman puolustuskykymme kannalta lähitulevaisuuden mittavin puolustusprojekti, hävittäjähankinnat, on toteutettava kokonaan ja suunnitellussa aikataulussa. Tässäkin asiassa hallitus toimii hajanaisesti, vaikka koko eduskunta on linjannut toisin. Lykkäys- ja osituspuheet ovat vaarallisia ja epäisänmaallisia. Jos toteutetaan vain osa hävittäjähankinnoista, mikä osa Suomen ilmatilasta jätetään puolustamatta? 1990-luvun lamassa, kylmän sodan jälkimainingeissa Suomi kykeni hankkimaan hävittäjät, jotka ovat merkittävä osa puolustuskalustoamme. Nyt on meidän vuoromme. Tästä ei saa tinkiä.

– Pääministeri (Sanna) Marin, vakuutatteko, että hallituspuolueiden riveistä tulleista kannanotoista huolimatta, Suomi tulee hankkimaan hävittäjät suunnitellussa laajuudessa ja aikataulussa? Orpo tivaa.

Kokoomusjohtajan mukaan Suomen Nato-jäsenyys ja aktiivisuus EU:n puolustusratkaisuissa ovat toimia, jotka turvaisivat Suomen kansainvälistä asemaa.

– Itämeren alueen tilanne ei suinkaan ole rauhoittunut. Vaikkei sitä uutisten perusteella muistaisikaan, Krimin laiton valtaus ja Ukrainan sota edelleen jatkuvat. Lähialueidemme kehitys on huolestuttavaa. Helsingistä Minskiin on noin 700 kilometriä – vain hieman pidempi matka kuin Rovaniemelle. Meidän on pidettävä huolta turvallisuudestamme, Orpo muistutti.