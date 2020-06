Petteri Orpo hallitukselle: Päätöksiä, ei tavoitteita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan rahanjako on nyt holtitonta ja vastuutonta.

Eduskunta debatoi iltapäivällä valtion lisäbudjetista. Oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo arvosteli hallituksen esityksestä puuttuvan kaikki toimet ja rakenteelliset uudistukset, joilla työllisyyttä saataisiin pysyvästi nostettua.

– Kokoomus on esittänyt jo viime vuonna ja tämänkin lisätalousarvion yhteydessä lukemattomia toimia työllisyyden parantamiseksi. Ekonomistit arvioivat viime syksynä meidän pakettimme tuovan 60 000 uutta työpaikkaa, ja painavoitettumme sitä uskallamme puhua jo 100 000 uudesta työpaikasta, Petteri Orpo sanoi.

Orpon mukaan tämä on tärkeää siksi, että kilpailukykymme on heikkenemässä. Vuosina 2008-09 Suomen kilpailukyky laski merkittävästi suhteessa kilpailijamaihimme, josta seurasi 10 vuoden taantuma. Suomen Pankki arvioi hänen mukaansa, että nyt on käymässä samalla tavalla.

– Onko hallitus todella niin vastuuton, että ette tunnusta tätä? Te aiotte päättää ”tavoitteista” ensi syksynä. Emme me kaipaa tavoitteita, me kaipaamme päätöksiä työllisyystoimista, jotta Suomi ei taas syöksy 10 vuoden taantumaan.

– Siksi niitä toimia tarvitaan nyt, joka samalla myös oikeuttaisi tähän velanottoon.

SDP:n ryhmäjohtaja Antti Lindtman vastasi Petteri Orpolle, että ”pikkasen selitätte pois alkuperäistä kantaanne”. Hänen mukaansa Orpo aiemmin puhui muun muassa ”vastuuttomasta rahalingosta”, mutta on nyt hyväksymässä kaikki menot.

Petteri Orpo vastasi, ettei Antti Lindtman tunnu ”käsittävän miten valtion asioita hoidetaan”. Orpon mukaan talous on kokonaisuus, jossa mietitään yhtaikaa tulot ja menot ”kuten edustaja Lindtmanillakin kotona”.

– Siellä vasemmalla te mietitte täällä salissa ensisijaisesti vain menoja, miten niitä yhteisiä verovaroja tuhlataan. Mutta kun pitää myös huolehtia ja miettiä tuloja, Orpo totesi.

– Siksi (hallituksen lisäbudjettiesitys) on holtiton. Siksi se on vastuuton. Teillä ei ole sitä tulopuolta, ja sitä me peräänkuulutamme.

Orpon mukaan kokoomus on useaan kertaan esittänyt työllisyystoimia, joiden vaikutukset eduskunnan tietopalvelu ja ekonomistit ovat arvioineet.

Kokoomuksen Elina Lepomäki sanoi hallituksen talouspolitiikan olevan kuin Ruotsin koronastrategian: hyvää vain omien mielestä.

– Jos tämä meidän reseptimme – ennätyskorkeat julkiset menot, ennätyskorkea veroaste, Euroopan jäykimmät työmarkkinat – olisi kansainvälinen menestysresepti, niin kuulkaa kaikki maailman maat seuraisivat meitä, Elina Lepomäki sanoi.

– Tavallisella kotitaloudella ei jää juuri mitään säästöön. Koronan jälkeisessä tilanteessa näkymä vain heikkenee, ja koko ajan täällä vain odotellaan. Yhtä ainutta reformia joka toisi nuorille uskoa ei ole. Velkaa osataan ottaa ja rahaa osataan jakaa, mutta miten olisi jos panostettaisiin siihen että ihmisillä olisi rahaa?