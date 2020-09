Petteri Orpo: Haasteemme ovat valtavat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jatkokaudelle valitun puoluejohtajan mukaan kokoomus on ainoa puolue, joka pystyy luomaan edellytykset kasvulle.

– Ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, uudet turvallisuusuhat ja hyvinvoinnin perustan turvaaminen pakottavat meitä tekemään uudenlaisia ratkaisuja. Tekemättä ei voi enää jättää. Samalla meidän on huolehdittava siitä, että teemme tekoja, jotka lisäävät toivoa. Näkymää paremmasta Suomesta ja maailmasta, Petteri Orpo sanoi esitellessään puolueen uutta tavoiteohjelmaa Porissa.

Hän totesi, että ohjelmaan on kiteytetty kuuteen kohtalonkysymykseen 2020-luvulle.

– Kuusi k:tamme ovat kestävä kehitys, koulutus, kasvu, kansainvälistyminen ja kaupungistuminen – ja tietenkin, korona. K6 -ohjelma on yhteinen kokoomuslainen näkemyksemme siitä, miten parhaiten vastaamme näihin kohtalonkysymyksiin.

Kokoomusjohtajan mukaan kriisistä elpyminen ja muuttuneeseen maailmaan sopeutuminen ovat myös mahdollisuus rakentaa tulevaisuutta uudella tavalla.

– Sen sijaan, että jälleenrakennamme vanhaa, meidän pitää miettiä, miten tekisimme asiat toisin. Mikä vie meitä eteenpäin? Mikä tekee meistä vahvempia uudenlaisessa maailmassa? Korona ei ole syy haudata visiota paremmasta Suomesta ja paremmasta elämästä. Se on väkevä syy uudistua ja uudistaa.

Orpon mukaan 2020-luvun isoihin haasteisiin voi vastata vain yhdellä tavalla: ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävästi.

– Kaikki muu olisi tulevaisuudelta varastamista. Se olisi hyvän elämän edellytysten viemistä tulevilta sukupolvilta. Meidän on pystyttävä varmistamaan nopea, kustannustehokas ja oikeudenmukainen siirtymä hiilinegatiiviseen tulevaisuuteen.

Orpon mukaan kokoomus haluaa muun muassa lopettaa turpeen energiapolton vuoteen 2032 mennessä.

– Olemme valmiita tekemään tilaa pienydinvoimalle. Olemme valmiit auttamaan kodit eroon öljykattiloista. Puhdas teknologia on Suomelle valtava kaupallinen mahdollisuus. Meidän pitää tavoitella roolia maailman johtavana päästöttömien ratkaisujen kehittäjänä ja näyteikkunana, hän sanoi.

Sosiaalista kestävyyttä

Puheenjohtajan mukaan myös yhteiskunnan sosiaalinen kestävyys on toivon politiikkaa.

– Se on ihmisen ja hänen yksilöllisten tarpeidensa tunnustamista, vaihtoehtojen ja valinnan mahdollisuuksien tarjoamista. Yhteiskunnan sosiaalista kestävyyttä mitataan sillä, miten se kykenee turvaamaan heikoimmassa asemassa oleville inhimilliset lähtökohdat syntymästä elämän viimeiseen päivään. Tämä koskee niin ihmisten toimeentuloa kuin palvelujakin.

Hänen mukaansa kokoomus tahtoo turvata nykyistä vahvemmin ihmisten oikeuden sujuvaan hoitoon pääsyyn ja inhimilliseen hoivaan.

– Mielenterveyspalveluissa kynnyksen pitää olla matala. Me vaadimme terapiatakuun masentuneen, ahdistuneen ja epätoivoisen turvaksi. Yhteiskunnan tukea tarvitsevat on autettava omille jaloilleen – oli kyse sitten lastensuojelun tarpeessa olevasta, päihdeongelmaisesta tai asunnottomasta.

– Jokaisella ikääntyneellä pitää olla oikeus elää omannäköistään elämää. Ei kenenkään persoonallisuus jää eläkkeelle. Jokaisen vanhuksen tässä maassa pitää voida luottaa siihen, että hän saa juuri sellaista hoivaa kuin tarvitsee. Meidän on myös tuettava entistä paremmin niitä, jotka hoitavat kotona lähimmäistään. Se on rakkauden työtä, hän jatkoi.

Orpon mukaan kestävässä yhteiskunnassa ihminen kokee, että valtio kykenee ehkäisemään uhkia ja pysyy toimintakykyisenä myös kriisitilanteissa.

– Turvallisuuden tunne syntyy siitä, että poliisin saa paikalle, kun on hätä. Se syntyy siitä, että rikoksen uhriksi joutunut saa oikeutta. Siksi kokoomus edellyttää, että poliisien määrä on suunnitelmallisesti nostettava kohti pohjoismaista tasoa, noin 8 000 henkilötyövuoteen.

Orpo myös kiristäisi erityisesti seksuaali- ja väkivaltarikosten rangaistuksia paremmin ihmisten oikeustajua vastaaviksi.

Koulutusta vahvistettava

Orpon mukaan kokoomus tahtoo vahvistaa perustutkimusta ja koulutuksen arvostusta.

– Me olemme valmiita panostamaan tuntuvasti tutkimukseen ja kehitykseen. Suomi pystyy hyödyntämään teknologian ja tieteen mahdollisuudet, kun huolehdimme, että sekä osaamisen huippu että perusta ovat kunnossa.

Orpon mukaan kokoomus lähtee siitä, että jokainen lapsi ja nuori ansaitsee sellaisen näkymän tulevaisuuteen, että omalla toiminnalla pystyy tavoittelemaan vaikka maailman huippua.

– Lapset syntyvät erilaisiin perheisiin ja olosuhteisiin. Mutta jokaiselle lapselle on tarjottava yhtäläiset mahdollisuudet oman elämän rakennuspuihin.

Hänen mukaansa kokoomuslaisten tavoite 2020-luvulle on, että nuorten ajautuminen sivuraiteelle loppuu.

– Se tarkoittaa puuttumista syrjäytymisen syihin. Se tarkoittaa sitä, että varhaisina vuosina on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta syrjäytyminen ehkäistään ennalta.

Edellytykset kasvulle

Petteri Orpo totesi, että kokoomus on ainoa puolue, joka pystyy luomaan edellytykset kasvulle.

– Jotta talouden taivaanranta olisi sees, meillä pitää olla rohkeutta tehdä laajoja uudistuksia niin verotuksessa, elinkeinopolitiikassa kuin työelämässä. Ja näitä me nostamme esiin tavoiteohjelmassamme.

– Kokoomuksen työlistalla on uudistuksia, jotka tekevät työn vastaanottamisesta kannattavaa. Kokoomuksen työlistalla on tekoja, jotka edistävät yhteiskunnan digitalisoitumista ja elinkeinoelämän hallittua rakennemuutosta kohti korkean lisäarvon palveluita ja puhtaan hyötysuhteen teollisuutta.

Sulkeutuminen olisi heikentymisen tie

Kansainvälistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa leimaavat Orpon mukaan vastakkainasettelun lisääntyminen, arvaamattomuus ja yhteistyön haasteet.

– Totesimme kaksi vuotta sitten hyväksytyssä periaateohjelmassamme näin: ”Suomi on vahvimmillaan silloin, kun sen yhteydet ja vuorovaikutuskanavat niin Euroopassa kuin maailmanlaajuisesti ovat täysimääräisesti käytössä. Sulkeutuminen olisi heikentymisen ja hiipumisen tie.” Tämä on totta myös tänään, hän sanoi.

– Siksi vastauksemme 2020-luvun haasteisiin on entistä toimintakykyisempi Euroopan unioni, entistä toimintakykyisempi YK. Isojen haasteiden edessä, kuten maahanmuuton hallinnassa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa, olemme yhdessä vahvempia kuin yksin.

– Korona, kestävä kehitys, koulutus, kasvu, kansainvälistyminen ja kaupungistuminen ovat 2020-luvun kohtalonkysymyksiä. Se, miten hyvin pystymme niihin vastaamaan, määrittelee menestystämme myös yhtä vuosikymmentä pidemmälle, Orpo sanoi.

Puheenjohtajan mukaan kokoomuksen visiossa yhdessä uudelleen rakennettu Suomi on hyvinvoiva, tasa-arvoinen ja turvallinen.

– Se on uudistunut työllä, yritteliäisyydellä, tiedolla ja teknologialla, mutta myös vastuullisella ja välittävällä asenteella. Meidän visiomme on Suomi, jossa vallitseva ilmapiiri on tulevaisuuteen uskova, kannustava ja luova.

– Tämä tavoiteohjelma antaa meille vahvan selkänojan lähteä tekemään kokoomuksen arvojen mukaista politiikkaa niin kunnissa, eduskunnassa kuin Euroopan unionissa, Orpo totesi.

Tavoiteohjelma kokonaisuudessaan on luettavissa tästä (.pdf-tiedosto, tavoiteohjelma alkaa sivulta 26). Puoluekokouksen on määrä hyväksyä tavoiteohjelma sunnuntaina.