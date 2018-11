Petteri Orpo: Euroopan suurin poliittinen perhe on koolla Helsingissä

Europarlamentin suurin ryhmä, keskustaoikeistolainen Euroopan kansanpuolue EPP aloitti keskiviikkona kaksipäiväisen suurkongressin Helsingin Messukeskuksessa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan pienelle maalle on tärkeää, että eurooppalaisen politiikan ydin on tällä hetkellä Suomessa.

– Euroopan suurin poliittinen perhe kokoontuu Helsinkiin, mikä on meille suuri asia, Petteri Orpo sanoi kongressin tiedotustilaisuudessa.

Hän huomautti, että kyselytutkimusten mukaan yli 70 prosenttia suomalaisista suhtautuu myönteisesti EU:hun ja euroon.

– EU tuo lisäarvoa turvallisuuteen, kasvuun ja hyvinvointiin. Meidän on uskallettava puolustaa yhteisiä arvojamme ja unionin yhtenäisyyttä, vaikka se ei ole ollut viime vuosina muodikasta.

– EPP on uskottavin puolue johtamaan Eurooppaa ensi kevään eurovaalien jälkeen, Petteri Orpo sanoi.

EPP:n puheenjohtaja Joseph Daul kiitti kokoomusta ja Orpoa kokouksen järjestämisestä.

– Tiedän, että kongressin eteen on tehty paljon työtä. Tämä on EPP-ryhmälle tilaisuus reflektioon ja valintaan. Kaksi loistavaa Spitzenkandidat-ehdokasta, Manfred Weber ja Alexander Stubb, edustavat uutta sukupolvea ja Euroopan uudistamista. Huomenna tiedämme tulokset, Daul sanoi.

EPP:n sisällä on käyty kiivasta keskustelua autoritaariseen suuntaan kehittyneiden maiden tilanteesta. Osa ryhmän europarlamentaarikoista on vaatinut Unkarin pääministeri Viktor Orbánin Fidesz-puolueen erottamista EPP:stä.

Joseph Daul kuvaili Orbánia ”EPP:n kauhukakaraksi”, mutta ei usko puolueen erottamisen saavan taakseen riittävää kannatusta.

– Jokaisessa suuressa perheessä on erilaisia mielipiteitä, ja asioista voidaan keskustella, Daul sanoi.

Petteri Orpo painotti, ettei EU voi tinkiä perusarvoistaan eli demokratiasta, ihmisoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteesta. EPP:n sääntöjen mukaan Fideszin mahdollinen erottamisprosessi vaatisi taakseen seitsemän puoluetta.

– Näistä asioista ei voi neuvotella. Niille, jotka eivät halua noudattaa näitä arvoja, ei EPP ole varmaankaan oikea poliittinen perhe. Nyt on aika käydä Unkarin kanssa keskustelua, päätösten aika tulee myöhemmin, Orpo sanoi.

