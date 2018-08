Petteri Orpo esittelee budjettiehdotuksensa kello 15

Veroratkaisuista päätettäneen vasta hallituksen budjettiriihessä elokuun lopussa.

Valtiovarainministeriö on jatkanut ensi vuoden budjetin valmistelua tänään keskiviikkona.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) esittelee budjettiehdotuksensa tiedotustilaisuudessa tänään kello 15.

Orpo sanoi eilen toimittajille Espoon Moisniemessä, minne valtiovarainministeriö oli kokoontunut valmistelemaan budjettia, että hän aikoo esittää hallituksen ministerityöryhmälle ansiotuloverotukseen kevennyksiä, jotta kenenkään verotus ei kiristyisi ensi vuonna. Ilman veronkevennyksiä, kilpailukykysopimuksessa sovitut sosiaalivakuutusmaksujen korotukset kiristävät palkansaajien verotusta ensi vuonna.

Orpo kaavailee kuitenkin neutraalia veroratkaisua, mikä tarkoittaa sitä, että veronkevennykset rahoitettaisiin kiristämällä haitta- ja ympäristöveroja.

Veroratkaisusta päätettäneen vasta hallituksen budjettiriihessä elokuun lopussa.

Orpo on pyytänyt kansliapäälliköitä valmistelemaan budjettiriiheen lisää nopeavaikutteisia työllisyystoimia. Orpon mukaan valtion ensi vuoden budjetistakin tulee alijäämäinen, koska työttömyys on edelleen korkea. Orpon mukaan budjetin pohjissa alijäämä on 1,6-1,7 miljardia euroa eli sen verran valtio ottaisi velkaa ensi vuonna, vaikka talouskasvu on edelleen laaja-alaista.