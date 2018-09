Petteri Orpo: Emme suhtaudu kritiikittä EU:n tekemiseen

Kokoomusjohtaja haluaisi Euroopan unionin käyttävän enemmän määräenemmistöpäätöksiä ulkopolitiikassa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puhui sunnuntaiaamuna Euroopasta ja Euroopan unionista kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa Helsingissä. Kokouksessa asetettiin puolueen ensimmäiset eurovaaliehdokkaat.

Petteri Orpon mukaan eurooppalaisuus on nyt arkea, kun olemme olleet Euroopan unionin jäseniä 23 vuotta ja käyttäneet euroa käteisenä 16 vuotta. Yli 55 000 suomalaisnuorta on ollut Erasmus-vaihdossa eurooppalaisissa korkeakouluissa ja Suomessa on parinkymmenen vuoden aikana ollut yli 70 000 Erasmus-opiskelijaa.

– Arkipäiväistyminen on hyvä asia. Silti on hyvä muistaa välillä, että EU-jäsenyys on enemmän. Se tosiaan on valinta: valinta kuulua läntiseen arvoyhteisöön. Taloudellinen valinta. Se on meille turvallisuusvalinta. Se on meille järkivalinta: maanosamme kohtaa haasteita, joihin löydämme ratkaisut vain yhdessä, Petteri Orpo sanoi.

– Siksi me kokoomuksessa pidämme ääntä Euroopan ja eurooppalaisuuden puolesta. Meidän valintamme tänä päivänä on EU-jäsenyys ihan yhtä vahvasti kuin se oli liittyessämme Euroopan unioniin.

Tämä Orpon mukaan ”ei tarkoita, että suhtautuisimme kritiikittä yhteiseen tekemiseen. Ei sitä, että emme näkisi EU:ssa parantamisen varaa. Päinvastoin: me haluamme olla kehittämässä unionia yhä paremmaksi”.

Uuden ajan alku.

viisasta lisäarvoa

Ensi keväänä EU:ssa alkaa Petteri Orpon mukaan uusi aika EU:n seuraavan parlamentin ja komissaarien myötä.

– EU:n on oltava yhtenäinen sisäisesti. Perus- ja ihmisoikeuksista ja oikeusvaltioperiaatteesta ei voi tehdä kompromisseja. Euroopan parlamentin päätös vaatia neuvostoa käynnistämään artikla 7 mukainen menettely Unkarin kohdalla oli mielestäni oikea. Lähes kaikki suomalaiset mepit äänestivät sen puolesta, Petteri Orpo totesi.

Orpon mukaan vaihdoksien yhteydessä on aika ja paikka uudistaa Euroopan unionia.

– Yhteisiä varoja tulee käyttää viisaasti eurooppalaista lisäarvoa tuoviin tarkoituksiin.

– Minä olen tyytyväinen siihen, että uusiin kohteisiin kuten muuttoliikkeeseen ja rajaturvallisuuteen sekä turvallisuuteen ja puolustukseen esitetään merkittäviä lisäyksiä.

Kokoomusjohtaja katsoi, että ”EU:n pitää olla suuri suurissa ja pieni pienissä asioissa”.

– Suomella on ainutlaatuinen mahdollisuus vaikuttaa Euroopan unionin suuntaan, kun olemme EU-puheenjohtajamaa ensi syksynä. Minun mielestäni luonteva painopiste Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelle olisi osaaminen ja koulutus, Orpo sanoi.

– Uutena ajatuksena voimme viedä Suomessa viime vuonna käynnistyneen kestävän kehityksen budjetoinnin myös EU-tasolle. Mehän olemme tässä edelläkävijöitä.

EU:n on hänen mukaansa tehtävä enemmän turvallisuuden ja puolustuksen vahvistamiseksi ja kansalaisten suojelemiseksi.

– Puolustusyhteistyö on alue, jolla EU-jäsenmaat voivat saavuttaa merkittävää eurooppalaista lisäarvoa. Avunantolausekkeen toimivuutta käytännössä voisimme parantaa harjoittelemalla yhdessä.

Määräenemmistöpäätökset

mahdollistaisivat roolin

– Olen samaa mieltä puheenjohtaja (Jean-Claude) Junckerin kanssa siitä, että EU:n on aikuistuttava ja alettava toimia yhdellä äänellä globaaleilla areenoilla. Määräenemmistöpäätösten käyttö ulkopolitiikassa mahdollistaisi EU:n aktiivisemman roolin maailmassa. Odotan mielenkiinnolla puheenjohtaja Junckerin lupaamia esityksiä tästä, Petteri Orpo sanoi.

– Suomen on suhtauduttava puheenjohtajuuskauteensa ja EU-politiikkaan yleensä kunnianhimoisesti. EU ei ole edunvalvonnan kohde. EU olemme me. Mitä vahvempi on EU, sitä vahvempi on Suomen itsenäisyys.

– Meidän linjamme ei ole jarruttaa eurooppalaista yhdentymistä, vaan viedä sitä toivomaamme suuntaan.

Kokoomusjohtaja sanoi, että hänen puolueensa täyttäessä 100 vuotta on kunnia saada eurooppalaiset ystävämme Suomeen marraskuussa, kun Kokoomus isännöi EPP-kongressia Helsingissä. Kongressissa tullaan valitsemaan EPP:n kärkiehdokas.

– Alexin (Alexander Stubb) mahdollisesta ehdokkuudesta EPP:n kärkiehdokaskisassa on puhuttu jo pitkään. Toivon, että hän lähtee ehdolle, Petteri Orpo totesi.

– Vastaanotto Suomessa on ollut perinteistä. Kannattaako sitä nyt lähteä ehdolle, jos siellä on jo saksalainen ehdolla? Kannattaako ottaa riskiä, jos ei ole sataprosenttisen varma, että tulee valituksi?

– No totta kai kannattaa! Alexin EU- ja kv-kokemus on vertaansa vailla. On Suomen ja Kokoomuksen etu, että Alexin nimi on esillä Euroopan tason spekulaatioissa. Hän on tällä hetkellä yksi tunnetuimpia suomalaisia kansainvälisesti.

Tätä @PetteriOrpo’n ydinviestiä ei voi liiaksi näinä päivinä alleviivata: Suomi ei ole harmaalla vyöhykkeellä idän ja lännen välissä. Me olemme osa Eurooppaa ja läntistä arvoyhteisöä, joka pohjaa demokratialle, ihmisoikeuksille ja oikeusvaltiolle. #kokoomus #arvot #eurooppa pic.twitter.com/hAcizcJmqR — Joonas Mikkilä (@JoonasMikkila) September 16, 2018

Puheenjohtaja @PetteriOrpo: eurooppalaisuus on arvo- ja järkivalinta. #Kokoomus on alusta asti ollut voimakkaasti Euroopan ja Euroopan unionin puolella. Me uskallamme puhua EU:n puolesta sillonkin kun se ei ole niin muodikasta. @kokoomus — Elisa Tarkiainen (@ElisaTarkiainen) September 16, 2018

"#Erasmus-vaihto-opiskelijoiden repuissa on kulkenut maasta toiseen kokemuksia, ystävyyssuhteita ja kielitaitoa, joka on sitonut meitä tiiviimmin yhteiseen Eurooppaan. Maailmassa on jopa yli miljoona Erasmus-vauvaa", @PetteriOrpo kertoo iloisena.#kokoomus #politiikka — Kokoomus (@kokoomus) September 16, 2018