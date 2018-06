Petteri Orpo: Emme aio tinkiä näistä arvoistamme

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen puheenjohtajan mukaan tuleva hallitus voi rakentua monien eri vaihtoehtojen pohjalta.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo kuvailee Turussa pidettävän kokoomuksen puoluekokouksen tunnelmia ”tunteiden sekamelskaksi”. Kokoomus valitsi Orpon lauantaina yksimielisesti jatkokaudelle puolueen puheenjohtajana.

– Se oli tunteikas hetki. Olemme tehneet kaksi vuotta töitä haasteiden keskellä. On uskomaton tunne, kun väki antaa tehtäväksi johtaa joukot kohti vaaleja, Petteri Orpo sanoi Verkkouutisille kokoomuksen puoluekokouksessa.

– Olen varma, että täältä lähtee yksimielinen kokoomus. Olemme tehneet valtavan urakan ohjelmatyön parissa. Ei täältä voi lähteä kuin hyvällä mielellä.

Orpo totesi, että ensi kevään eduskuntavaalit tullaan ratkaisemaan pienellä marginaalilla.

– Kun voitamme ihmisten luottamuksen, niin kynnys äänestää kokoomusta laskee. Sieltä tulee voiton avain. Meillä on parhaat ajatukset siitä, kuinka Suomea tulisi kehittää, Orpo totesi.

Tulevaisuuteen katsovaa uudistuspolitiikkaa

Yksilönvapaus, kansainvälisyys ja oikeusvaltioperiaate ovat kokoomuksen keskeisiä arvoja. Orpo painottaa, että näistä ei aiota tinkiä tai edes keskustella. Jos kokoomus nousee vaalien jälkeen suurimmaksi puolueeksi, voidaan hallitus silti koota monien eri vaihtoehtojen pohjalta.

– Kun mennään käytännön politiikan tasolle, tulee hallitusohjelma rakentumaan tulevaisuuteen katsovasta uudistuspolitiikasta. Ei jarruttelusta. Haluamme, että Suomessa uskotaan ihmisten kykyyn huolehtia itsestään ja työn merkitykseen, Orpo sanoi.

Orpon mukaan pienessä maassa on lähdettävä siitä oletuksesta, että monet erilaiset koalitiot ovat mahdollisia. Suurista puolueista sekä keskusta että SDP ovat mahdollisia yhteistyökumppaneita.

– Yhteistyö keskustan kanssa on ollut paljon toimivampaa, kuin mikä on ollut yleinen vaikutelma. On voitu tehdä monia asioita työllisyyden ja talouden puolesta.