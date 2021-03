Petteri Orpo: Ei voi enää uskoa siihen, mitä hallitus sanoo rajoista

Kokoomusjohtajan mukaan ihmisten on vaikea ymmärtää, miksi rajat yhä ovat auki koronalle.

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi heidän olevan samaa mieltä kuin hallitus siitä, että vakavassa tilanteessa koronaepidemiaan tarvitaan lisää tiukkoja keinoja. Hänen mukaansa on kyse siitä, mitkä ovat oikeat keinot.

Liikkumisrajoitus on Petteri Orpon mukaan todella jykevä ase ja siitä annettu lakiesitys ”vaikuttaa hyvin vaikeaselkoiselta ja vaikeasti toteutettavalta”. Hänen mukaansa kokoomus haluaa, että hallitus todella tekee ensin ”kaiken muun” ennen liikkumisrajoituksia.

– Pitää olla ne testaukset rajoilla. Pitää vaatia se negatiivinen testitulos. Pitää olla se maskipakko. Pitää tiukentaa kokoontumisrajoituksia, Petteri Orpo luetteli.

– Ei kai tässä nyt ole käymässä niin, että hallitus toi tämän liikkumisrajoitusesityksen, ja nämä muut odottavat? Tehkää samalla tarmolla nämä välttämättömyydet! Ihmisten on vaikea ymmärtää, miksi rajat edelleen ovat auki virukselle.

Pääministerin sijainen Annika Saarikko (kesk.) vastasi ymmärtävänsä erittäin hyvin, että oppositio haluaa tutustua lakiesitykseen ”jotta saatte sen saman informaation minkä hallitus”.

Saarikon mukaan he ovat käyneet läpi muitakin vaihtoehtoja ja maassa on jo erittäin paljon rajoituksia voimassa. Hän huomautti, että maskipakko alueilla sisältyy esitykseen.

– Kaikkineen tämä esitys on sellainen, josta luulen, että suomalaiset näissä kaupungeissa eivät pidä. Mutta politiikassa joutuu tekemään myös erittäin epämieluisia ratkaisuja. Pitääkseen kiinni arvoistaan ja päättäjän tärkeimmästä tehtävästä: terveyden ja elämän suojelemisesta, Annika Saarikko sanoi.

Jatkokysymyksessään Petteri Orpo sanoi heidän olevan ”valmiita käymään esityksen todella tarkkaan läpi, punnitsemaan sen välttämättömyyttä”.

– Mutta samaan aikaan me haluamme käydä läpi muiden keinojen vaikutukset. Myös pitää huomioida se, että liikkumisrajoituksilla luodaan ennakkotapausta siihen, miten jatkossa voidaan ihmisten perusoikeutta, liikkumisen vapautta, rajoittaa, Petteri Orpo sanoi.

– Minun on pakko palata vielä kerran tähän rajakysymykseen. Nyt tulee sellainen kuva, niinkuin sillä ei olisi enää väliä, kun virus on jo täällä. Mutta ne muuntovirukset syntyvät maailmalla, tulevat Suomeen, matkustajien mukana. Ja kun me emme enää oikein usko siihen, että vaikka te sanotte että tämä asia laitetaan kuntoon, että se tulee kuntoon, Orpo jatkoi.

– Tämä on aivan kriittinen juttu. Tukholmassa on paljon eri variantteja, Virossa (myös). Voitteko te nyt luvata, että nämä negatiiviset testitodistukset vaaditaan ja te tuotte esityksen niin nopeasti kuin mahdollista? Ja että me voimme luottaa siihen, että jokainen matkustaja ohjataan pakolliseen testiin. Sillä me estämme, että edes mahdollisimman moni uusi virus ei pääse Suomeen. Koska päästessään ne leviävät monin-moninkertaisesti suomalaisten keskuuteen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi, että ”olen itsekin pitänyt tätä rajaturvallisuutta yhtenä merkittävimmistä asioista joka on saatettava kuntoon”.

Ministerin mukaan nyt on saatu eduskunnasta selvä vihreä valo rajaturvallisuuden parantamiselle ja laki hyväksytään huomenna.

– Siltä pohjalta lähtökohta on se, kuten tässä edustaja Orpo totesi, että kaikki maahan tulevat ohjataan terveystarkastukseen. Se on olennaista, Krista Kiuru sanoi.

– Mutta nyt meidän täytyy tänään kiinnittää huomiota siihen, että tämä Suomea kohdannut tautitaakka on niin valtava, että emme yksinään tällä yksittäisellä toimella tai jollain toisella yksittäisellä toimella saa tätä taakkaa haltuun niillä alueilla, joissa epidemia on karkaamassa. Näillä alueilla tarvitaan laajamittaista nopeaa toimea, jolla saadaan tämä haltuun. Siksi on raskain sydämin päädytty esittämään tätä esitystä, josta nyt keskustellaan.