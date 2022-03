Petteri Orpo: Ei paluuta ”vanhaan normaaliin” Venäjän nykyjohdon kanssa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mielestä Suomen täytyy kiinnittäytyä yhä voimakkaammin kansainväliseen yhteisöön.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi tiistaina eduskunnassa, että Venäjän järkyttävä hyökkäys rikollisesti Ukrainan kansaa vastaan on saanut yhden ainoan hyvän asian aikaan.

– Se on se, että kansainvälinen yhteisö laajalla rintamalla – myös Euroopan unioni – on yhdistänyt voimansa, eristänyt Venäjän muusta maailmasta, auttanut Ukrainaa. Pystynyt näyttämään sen, mitä seuraa tämänkaltaisesta brutaalista hyökkäyksestä, Petteri Orpo totesi.

– Tätä pitää jatkaa. Erinomaista on myös ollut se, että Suomi on ollut voimakkaasti mukana tässä liittoumassa ja toiminut ja toimittanut muun muassa aseapua Ukrainaan. Tämä on ollut erittäin merkittävä ja tärkeä päätös, kiitos valtiojohdolle siitä.

Orpo halusi korostaa kahta asiaa.

– Meidän pitää huolehtia siitä, ettei ole mitään paluuta Venäjän nykyisen johdon – joka hyväksyy sotarikokset Ukrianassa – kanssa samoihin neuvottelupöytiin. Ei mitään paluuta niin sanottuun ”vanhaan normaaliin”, hän vaati.

– Toinen asia on se, että meidän täytyy ymmärtää, että meidän täytyy kiinnittäytyä entistä voimakkaammin kansainväliseen yhteisöön, moninkeskiseen järjestelmään, Euroopan unioniin, ja hakea paikkamme läntisten maiden puolustusyhteisöstä Natosta.