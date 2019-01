Petteri Orpo: Ei missään tapauksessa kansallista lentoveroa

Kokoomusjohtajan mukaan ’yksityisautoilu on välttämätön osa hyvinvointiamme’.

Eduskuntapuolueiden johtajat osallistuivat keskiviikkoaamuna vaalivuoden ensimmäiseen paneelikeskusteluun. MTK:n ja Maaseudun Tulevaisuuden paneelin aiheena oli ilmasto.

Paikalla olivat puolueiden ykkösjohtajat – Sdp:n Antti Rinnettä kuitenkin sijaisti varapuheenjohtaja Sanna Marin ja Rkp:n Anna-Maja Henrikssonia kansanedustaja Thomas Blomqvist.

Avauspuheenvuorossa Sdp:n Sanna Marin totesi, että sosiaalidemokraattien keskeiset kiteytetyt sanomat näissä eduskuntavaaleissa ovat ihmisarvo ja ilmasto.

– Aivan ehdottomasti yksi näiden vaalien keskeisimmistä kysymyksistä. Ja olen iloinen siitä, että päästään keskustelussa syvälle konkreettisiin toimenpiteisiin ja esityksiin, Sanna Marin sanoi ilmastonmuutoksesta.

Keskustan Juha Sipilän mukaan ilmastonmuutos on vähintään yksi tärkeimmistä teemoista ”ja se poikkileikkaa aika monia alueita, myös taloutta”.

– Se tulee olemaan ilman muuta seuraavan, ja jo tämän, vaalikauden tärkeimpiä teemoja. Aikaa on vähän ja tämä on se päättäjäsukupolvi, jonka pitää tehdä ne päätökset, jotka vaikuttavat niihin asioihin, joista meidän lapsemme ja heidän lapsensa tulevat joko selviämään tai sitten kärsivät niistä vaikeuksista joita aiheutuu, kun emme ajoissa puuttuneet, Juha Sipilä totesi.

Kokoomuksen Petteri Orpo totesi teemoiksi ilmastonmuutoksen ja työllisyyden. Ilmastonmuutos on hänen mukaansa ihmiskunnan ongelma, jolle pitää pystyä tekemään konkreettisia toimenpiteitä ”samaan aikaan kun Suomen kädenjälki maailmalla (saadaan) isommaksi. Meillä on edellytyksiä ratkoa, auttaa löytämään maapallon ratkaisuja”.

– Kotimaassa meidän pitää pitää huolta työllisyydestä eli hyvinvoinnista, ihmisten toimeentulosta. Kun näitä toimenpiteitä tehdään, meillä on mahdollisuus omalla osaamisellamme luoda työpaikkoja samalla kun huolehdimme siitä, ettei yhdellekään kotitaloudelle ilmastonmuutoksen vastainen työ käy kohtuuttomaksi taloudellisesti, Petteri Orpo sanoi.

Kansallinen

vai globaali

Lentoverosta puoluejohtajat olivat erimielisiä. Vasemmistoliiton Li Andersson ilmoitti heti kannattavansa kansallista lentoveroa.

Sdp:n Sanna Marinin kanta oli samansuuntainen. Hänen mukaansa ongelma ovat lentoliikenteen kasvuennusteet, ja ”on löydettävä ratkaisuja, joilla kasvua voidaan hillitä”.

– Sdp:n mielestä päästökauppa on ensisijainen järjestelmä, millä lentoliikenteen päästöjä pitäisi saada painettua alaspäin. Se pitäisi ulottaa koko lentoliikenteeseen.

– Se olisi eurooppalainen, ylikansallinen ratkaisu. Mutta mikäli siinä ei Euroopassa tai ylikansallisesti päästä eteenpäin, meidän mielestä pitäisi selvittää kansallisen lentoveron käyttöönotto, Sanna Marin totesi.

Kokoomuksen Petteri Orpo linjasi, että on katsottava koko liikenteen verotuksen kokonaisuutta. Hänen mukaansa asiassa on ison keskustelun paikka – paljonko kerätyistä veroista käytetään liikenteen investointeihin ja paljonko muuhun hyvinvointiin. Orpo sanoi sen olevan ”aivan oleellinen kysymys tässä isossa muutoksessa käydä läpi”.

– Mitä tulee lentoveroon, niin se on ehdottomasti asia, josta pitää olla globaali tai vähintään EU-tasoinen ratkaisu. Minusta tämä on tyypillinen esimerkki siitä, että jos tulee kansallinen ratkaisu, niin me ammumme jalkaan omaa hyvinvointiamme ja suomalaisten liikkuvuutta. Joka on Suomessa, pitkien välimatkojen maassa, ehdoton asia, Petteri Orpo sanoi.

Lisävero lentolipuissa osuisi kokoomusjohtajan mukaan ”tavallisiin ihmisiin ja yrittäjiin, joiden pitää pystyä liikkumaan kotimaan sisällä ja jatkamaan Eurooppaan”.

– Ei kansallista ratkaisua missään tapauksessa. Mutta aktiivista, päättäväistä toimintaa globaalilla tasolla, että löytyy yhteinen ratkaisu.

Orpo jatkoi, että hänen mielestään on hyvä myös sanoa ääneen eräs asia:

– Suomessa yksityisautoilu on ihan välttämätön osa meidän hyvinvointiamme ja sitä, että Suomessa eri puolilla pystytään pärjäämään, Petteri Orpo sanoi.

– Kun tehdään ratkaisuja, pyritään mieluummin siihen, että tehdään tavallisille ihmisille mahdolliseksi hankkia vähäpäästöinen auto. Se on se oikea tie. Lasketaan autoveroa pienipäästöisiltä autoilta.