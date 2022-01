Petteri Orpo: Ei enää yhtään uutta kättä hamuamaan veronmaksajien rahoja

Kokoomusjohtaja vastustaa maakuntaveroa jyrkästi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on tiistaina avautuneessa Ylen aluevaalikoneessa antanut kolme vaalilupausta.

Ensimmäinen niistä on, että ihmisten on päästävä jonoista hoitoon, ”oli se sitten julkiselle, yksityiselle tai järjestösektorille”. Muut Orpon lupaukset koskevat verotusta.

– Verorahat on saatava riittämään, jotta hyvinvointiyhteiskunnan palvelut voidaan turvata. Ehdoton ei maakuntaverolle. Emme tarvitse enää yhtään uutta kättä hamuamaan veronmaksajien rahoja, Petteri Orpo toteaa.

Vaalikoneen vastauksissaan Orpo on jokseenkin samaa mieltä väittämästä Kun julkisia menoja ja tuloja tasapainotetaan, se on tehtävä mieluummin menoja karsimalla kuin veroja kiristämällä.

– Vastausvaihtoehdoista puuttuu tärkein: työllisyyttä ja kasvua lisäävät uudistukset. Jos emme saa lisää työtä Suomeen, silloin olemme vaikeiden päätösten edessä. Menojen on ennen pitkää kuljettava samansuuntaisesti tulojen kanssa, Orpo kuitenkin huomauttaa.

– Oma kokemukseni päättäjänä 25 vuoden ajalta kertoo, että aina löytyy tehostettavaa. Päinvastaisesti veronkorotuksen hedelmät on yleensä syöty seuraavaan budjettiin mennessä.

Vaalikoneen väittämästä hyvinvointialueille tulee antaa tulevaisuudessa verotusoikeus kokoomusjohtaja on täysin eri mieltä.

– Vastustan jyrkästi maakuntaveroa. Parlamentaarisen työryhmän mukaan vero olisi tehoton, byrokraattinen ja hankalasti toteutettava. Lisäksi se johtaisi vääjäämättä työn verotuksen kiristymiseen.

Petteri Orpon mukaan ”ei ole ratkaiseva tai ideologinen kysymys, tuottaako palvelun julkinen, kolmas sektori tai yksityinen toimija”.

– Tärkeintä on, että ihmisille palvelut ovat edullisia, laadukkaita ja toimivia. Monien palvelujen osalta yksityinen sektori on myös välttämätön osa tarjontaa. Terve kilpailu jossa eri tuottajat kirittävät toisiaan myös parantaa palveluita. Julkinen sektori on kuitenkin aina veronmaksajien rahojen isäntä, yksityinen on renki.

