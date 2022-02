Petteri Orpo ehdottaa puoluejohtajien keskustelua Suomen turvallisuudesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mielestä puolueilla on oltava mahdollisimman yhteneväinen tilannekuva.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on huolissaan nopeasti kasvaneista sotilaallisista jännitteistä Euroopassa. Hän ehdottaa puoluejohtajien keskustelua Suomen turvallisuudesta.

– Kansainvälisessä politiikassa on tällä hetkellä sellaisia kehityskulkuja, joihin Suomen on välttämätöntä muodostaa yhteinen linja oman turvallisuutemme takaamiseksi. Tästä presidentti puhui viisaasti eduskunnassa, Petteri Orpo tviittaa.

Venäjä on keskittänyt Ukrainan ympärille ja Valko-Venäjälle valtavan määrän sotilaita ja kalustoa. Venäjän ja Valko-Venäjän on tarkoitus järjestää sotaharjoitus Valko-Venäjän alueella helmikuussa. Yhdysvaltain hallinto on varoittanut, että Venäjä saattaa aloittaa hyökkäyksen Ukrainaan pian

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on toimittanut Yhdysvalloille, Kanadalle ja monille Euroopan maille kirjeen, jossa pyydetään vastauksia Moskovan turvallisuushuoliin, kuten Naton laajenemiseen. Venäjän mukaan länsimaat ovat tulkinneet kansainvälisiä sopimuksia valikoivasti.

Orpon mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perusta on turvata kansakuntamme itsenäisyys ja oikeus tehdä omia päätöksiä.

– Vaikeina aikoina voimavaroihimme lukeutuu yksituumaisuus. Puolueilla on oltava mahdollisimman yhteneväinen käsitys vaihtoehdoista kaikkia olosuhteita varten, hän sanoo.

– Ennakointi on viisautta. Mikäli turvallisuustilanne muuttuisi nopeasti, meillä on oltava yhteisymmärrys Suomen edusta. Siksi nyt olisi paikallaan puolueiden puheenjohtajien keskustelu tasavallan presidentin johdolla. Näin rakennamme kansallista eheyttä vaikeita aikoja varten, Orpo toteaa.

Venäjä esitti joulukuussa kovia vaatimuksia Yhdysvalloille ja Natolle. Venäjä vaatii muun muassa, että Nato ei saisi laajeta uusiin jäsenmaihin varsinkaan Itä-Euroopassa. Länsimaat ovat tyrmänneet vaatimukset. Naton ovien sanotaan pysyvän avoimina.

Länsimaiden ja Venäjän välillä on käyty paljon diplomaattisia keskusteluja viime viikkoina Ukrainan kiristyneen tilanteen ratkaisemiseksi, mutta varsinaista läpimurtoa ei ole vielä.

Sotilaalliset jännitteet Euroopassa ovat kasvaneet nopeasti. Kansainvälisessä politiikassa on tällä hetkellä sellaisia kehityskulkuja, joihin Suomen on välttämätöntä muodostaa yhteinen linja oman turvallisuutemme takaamiseksi. Tästä presidentti puhui viisaasti eduskunnassa. 1/3 — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) February 2, 2022

Ennakointi on viisautta. Mikäli turvallisuustilanne muuttuisi nopeasti, meillä on oltava yhteisymmärrys Suomen edusta. Siksi nyt olisi paikallaan puolueiden puheenjohtajien keskustelu tasavallan presidentin johdolla. Näin rakennamme kansallista eheyttä vaikeita aikoja varten. 3/3 — Petteri Orpo (@PetteriOrpo) February 2, 2022