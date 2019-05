Petteri Orpo: Antti Rinteen politiikka johtaa holtittomaan velkaantumiseen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtaja hämmästelee, että vastuullista talouspolitiikkaa tehnyt keskusta on mukana hallituskokoonpanossa.

Kokoomuksen puheenjohtaja, toimitusministeristön valtiovarainministeri Petteri Orpo ihmettelee hallitusneuvotteluiden vetäjän Antti Rinteen (sd.) puheita tulevan hallituksen talouspolitiikasta.

Rinne kertoi tänään tiistaina, että tulevan hallituksen ei tarvitse leikata menoista ja lisäksi hallitus voi käyttää merkittävästi lisää rahaa sekä pysyviin menolisäyksiin että investointiluontoisiin menoihin.

– Minusta se kuulostaa täysin mahdottomalta yhtälöltä, täysin mahdottomalta. Jos lisätään pysyviä menoja, ei leikata toisaalta, eli tehdä uudelleen kohdennuksia, ja jos ei tule uskottavia työllisyystoimia, niin se johtaa holtittomaan velkaantumiseen, Petteri Orpo sanoo Verkkouutisille.

Orpon mielestä valtionomaisuuden myyntitulojen käyttäminen oikeisiin investointeihin, esimerkiksi nopeisiin junayhteyksiin, on ”fine” eli näin voidaan hänen mielestään menetellä.

– Mutta pysyvien menojen rahoittaminen valtionomaisuuden myyntituloilla, se ei ole. Kyllä niiden täytyy olla oikeasti investointeja, Orpo linjaa.

Veronkorotukset soraa työllisyyden ja talouskasvun rattaisiin

Orpo pohtii, että jos Säätytalolla hallitusneuvotteluissa olevat puolueet yrittävät ylipäänsä hillitä velkaantumista, niin menolisäysten rahoittaminen tarkoittaa veronkorotuksia.

– Me olemme juuri saaneet kokonaisveroastetta alaspäin ja tämä veropolitiikka on näkynyt piristävänä ja positiivisena talouskasvussa ja ihmisten ostovoimassa. Jos lähdetään veroja korottamaan, se on soraa työllisyyden ja talouskasvun rattaisiin, mikä tarkoittaa lisää velkaantumista. Kyllä tämä näyttää ihan mahdottomalta.

Lehtitietojen mukaan hallituksesta neuvottelevien puolueiden kesken on laaja yhteisymmärrys siitä, että verotusta kiristetään 700 miljoonalla eurolla.

– Kun tämä näyttää siltä, että tehdään vain veronkorotuksia, se tarkoittaa kustannusten nousua ihmisten arjessa, ostovoima kapenee, kulut kasvavat, Orpo toteaa.

Orpo sanoo, että kokoomus haki vero-ohjelmallaan rakenteellista uudistusta.

– Me olisimme keventäneet samalla rahalla palkansaajien ja eläkkeensaajien verotusta.

Orpoa hämmästyttää, että viime vaalikauden pääministeripuolue keskusta on mukana tällaisessa hallituskokoonpanossa.

– Vaikea uskoa, että kyseessä on sama puolue, jonka kanssa tehtiin vastuullista talouspolitiikkaa, Orpo toteaa.

