Petteri Orpo: Antti Rinteen kannettava vastuuta Postista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtaja muistuttaa pääministerin ohjanneen prosesseja ja valinneen neuvottelijoita.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi torstaina iltapäivällä Verkkouutisille Posti-skandaalin käänteitä. Sen osallisia valtioneuvostossa ovat omistajaohjausministeri Sirpa Paatero (sd.) ja pääministeri Antti Rinne (sd.).

– On aivan ilmiselvää, että ministeri Sirpa Paatero on toiminut väärin, huolimattomasti ja mahdollisesti antanut väärää tietoa eduskunnalle, Petteri Orpo sanoo.

– Toisaalta minusta on väärin, että hän on tässä syntipukin roolissa yksin. Koska jokainen näkee, että pääministeri (Antti Rinne) on toiminut tässä asiassa koko ajan aktiivisesti.

Orpo huomauttaa, että Rinne on itsekin kertonut jo kesällä perehtyneensä asiakirjoihin.

– Hän (pääministeri) on ohjannut näitä neuvotteluprosesseja, valinnut neuvottelijoita, ja minusta hänen pitää kantaa suurempaa vastuuta.

– Se ei vähennä ministeri Paateron vastuuta selkeistä isoista virheistä. Mutta Rinteen pitäisi ottaa vastuuta, ja myös kertoa minkä verran hän on ministeri Paateroa ohjeistanut , jotta me kaikki tietäisimme kuka tässä on sopan keittänyt, Orpo toteaa.