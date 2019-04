Petteri Orpo Antti Rinteelle: Et välitä talouden tilanteesta

MTV:n pääministeritentissä nähtiin kokoomuksen ja Sdp:n puheenjohtajien yhteenotto.

Viiden suurimman puolueen puheenjohtajat kohtasivat tiistai-iltana MTV:n pääministeritentissä. Eduskuntavaalien ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona.

Tentin tunnelma oli kireä heti alusta alkaen, kun ryhdyttiin puhumaan taloudesta teemalla Mistä rahat tulevat?.

Sdp:n Antti Rinteeltä kysyttiin hänen toteamuksestaan, että ”kamreerit eivät tule kertomaan mihin on varaa ja mihin ei”. Lisäksi kysyttiin, perustuuko Sdp:n vaalilupausten 1-3 miljardin euron hintalappu suurpiirteiseen kuvaan talouden tilanteesta.

Rinne vastasi heillä olevan selvä kuva talouden tilanteesta: kansainvälisen talouden yllä on tummia pilviä, jotka täytyy ottaa huomioon. Hänen mukaansa on kuitenkin välttämättömiä hoidettavia asioita esimerkiksi koulutuksessa, osaamisessa ja sen kehittämisessä.

– Sdp on esittänyt tällaisia tulevaisuusinvestointeja. Investointihan on luonteeltaan sellainen, joka taloudellisesti maksaa itsensä takaisin, Antti Rinne sanoi.

Rinteeltä kysyttiin, onko hän samaa mieltä kahden miljardin euron leikkaustarpeesta. Hän vastasi kokonaisuudessa olevan myös ”tulopuolen käyttäminen hyväksi” ja että ”meillä on tällaisia tulevaisuusinvestointeja ja ainoana puolueena selkeästi myös rahoitusohjelma verotuksen puolella, veropohjan laajentamisen ja tiivistämisen kautta haetaan ratkaisuja rahoittaa menolisäyksiä”.

”Sdp:n veronkiristykset lyövät

talouskasvua päähän”

Kokoomuksen Petteri Orpo sanoi tutustuneensa Sdp:n rahoitusohjelmaan.

– Kyllä minun täytyy sanoa, Antti, että minusta se sinun ja teidän talousohjelmanne on vastuuton, Petteri Orpo totesi.

– Se että sinä sanot että ”kamreeri ei tule sanomaan” on aivan poikkeuksellista. Meillä on Suomessa totuttu siihen, että me kunnioitamme valtiovarainministeriön virkamiesten näkemystä siitä, mikä on taloutemme tilanne. Sinä et siitä välitä. Ehkä se selittää sen, että sinulla on menolupauksia 1-3 miljardia – en tiedä joko tiedät, paljonko ne lupaukset ovat. Ne ovat valtavia summia. Miljardi on tuhat miljoonaa, Orpo jatkoi Rinteelle.

– Minusta tässä on erittäin iso ristiriita. Kun talouden suhdanne on lähdössä vielä alaspäin, niin nyt jos joskus pitäisi olla tarkka.

Antti Rinne vastasi, että ”Petteri hyvä, meillä on rahoitusohjelma, jolla pystytään menolisäykset tekemään”.

– Sitten on näitä investointiluontoisia menoja, jotka maksavat itsensä takaisin.

Rinne totesi talouden arviointineuvoston todenneen, että nuorten tutkinnot maksavat aivan varmasti itsensä takaisin.

– Meidän menopuolen kokonaisuus tarkoittaa sitä, että ensi vaalikaudella toteutettavia toimenpiteitä, niiden hintalappu on noin miljardi euroa. Siellä on iso arvovalinta hoivan ja hoitajamitoituksen toteuttamisesta, Rinne totesi.

Petteri Orpon mukaan kokoomus ei ole luvannut ”perusuran päälle” yhtään lisäeuroa vaan kaikki lisäsatsaukset rahoitetaan budjettikehyksen sisältä. Hänellä oli sanottavaa myös Sdp:n tulopohjasta.

– Kun sekään ei mielestäni pidä. Ne veronkiristykset jotka teillä on, ne lyövät talouskasvua päähän, Petteri Orpo sanoi Antti Rinteelle.

– Kun se ainut keino rahoittaa meidän tärkeitä tarpeita on työllisyys. Jos verotusta kiristetään, kuten Sdp esittää, niin tulos on entistä mahdottomampi.

#Kokoomus on monta viikkoa yrittänyt tästä sanoa. Hienoa, että STM ja THL päättivät liittyä keskusteluun. Yksittäinen luku ei vanhustenhoivaa ratkaise, vaan koko hoiva-alaa on käsiteltävä kokonaisuutena. — Paavo Koho (@PaavoKoho) April 2, 2019

. @AnttiRinnepj: SDP:n tavoite on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti tämän jälkeen. Tarvitaan useita eri toimia ja ratkaisuja. #SDP #pääministeritentti #vaalit2019 #tulevaisuuslinja — Sosialidemokraatit (@Demarit) April 2, 2019