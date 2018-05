Petteri Orpo Antti Rinteelle: Et siis aiokaan toteuttaa eläkelupaustasi

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan eläkelupaus pystytään rahoittamaan, jos on poliittista tahtoa.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja kokoomuksen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Petteri Orpo kohtasivat tänään keskiviikkona Politiikan toimittajien yhdistyksen järjestämässä väittelyssä Helsingissä.

Rinnettä pyydettiin perustelemaan, miten SDP rahoittaisi eläkelupauksensa. Rinne totesi, että SDP:n esittämät tulevaisuusinvestoinnit on tarkoitus toteuttaa portaittain julkisen talouden kantokyvyn mukaan.

Rinne sanoi, että Suomessa on 200 000 eläkeläistä, jotka elävät köyhyysrajalla tai sen alapuolella. Eläketurvakeskuksen laskelmien mukaan yli 50 000 ihmistä nousisi SDP:n esityksellä rajan yläpuolelle.

– Minusta on käsittämätöntä, että kokoomuspuolue, sivistyspuolue, on sitä mieltä, että näitten ihmisten aseman parantaminen on vastuutonta. Sen pystyy rahoittamaan, jos on poliittista tahtoa. Kolmekymmentä euroa nettokorotuksena tälle joukolle, alle 1 400 euroa tienaaville ihmisille, tarkoittaa noin 200 miljoonaa euroa lisää kuluja vuodessa, Rinne sanoi.

Rinne huomautti, että kokoomus on esittänyt 780 miljoonaa euroa maksavaa varainsiirtoveron poistoa.

– Petteri on ollut päättämässä 1,5 miljardin euron edestä verotulopohjan murtamisesta tämän hallituksen aikana, Rinne lisäsi.

”Olemme tukeneet työllisyyttä ja talouskasvua, te haluatte kiristää näitä”

Orpo ihmetteli, eikö Rinne aiokaan toteuttaa vaalilupauksiaan, kun Rinne viittasi talouden kantokykyyn.

– Et siis aiokaan toteuttaa niitä, koska ei ole kantokykyä, Orpo totesi.

Orpon mukaan Rinteen eläkelupauksen vaikutus julkiseen talouteen on noin miljardi euroa.

– Reilu 600 miljoonaa euroa nettona, Rinne väitti.

Orpo kysyi myös, millä aikavälillä Rinne aikoo toteuttaa lupauksensa.

Varainsiirtoverosta Orpo sanoi, että kokoomuksen puoluehallitus on vastauksessaan puoluekokousaloitteeseen todennut, että varainsiirtoverosta pitäisi luopua, mutta se pitää korvata tiivistämälla veropohjaa, esimerkiksi kiristämällä myyntivoittiverotusta.

– Kannattaisi lukea paperit, ennen kuin sättii, Orpo totesi.

Rinne ryhtyi tivaamaan Orpolta, väittääkö Orpo, ettei hallitus ole keventänyt veropohjaa päätöspohjaisesti 1,5 miljardilla eurolla.

Orpo myönsi hallituksen keventäneen työn verotusta 1,3 miljardilla eurolla.

– Me olemme tukeneet työllisyyttä, talouskasvua. Te haluatte kiristää näitä. Te haluatte kiristää pääomaverotusta, omistamisen verotusta. Te haluatte estää investoinnit, työpaikkojen syntymisen, sitä kautta tuhota suomalaista hyvinvointia, Orpo listasi.

”Kun veropohjaa tilkitään, se pitäisi pistää työn verotuksen keventämiseen”

– Kuule Petteri, te sanoitte, että ainakin osa näistä meidän ehdotuksista on hyvin juttuja, kuten lähdevero. Te totesitte, että se on hyvä suunta, mitä SDP esittää verotukseen eli siirrytään euroopalaiseen suuntaan. Vähemmän verotusta ansiotuloissa, kulutuksessa, ehkä pikkuisen enemmän pääomissa ja omistuksessa, Rinne sanoi.

Orpon mielestä SDP:n tavoite on erittäin hyvä ja kannatettava: matalat verokannat, laaja veropohja ja korotuksia haittaveroihin ja välillisiin veroihin.

– Tästä olemme täysin samaa mieltä, mutta silloin, kun veropohjaa tilkitään, se pitäisi pistää työn verotuksen keventämiseen, jotta siitä syntyy neutraali ratkaisu ja joka luo tähän maahan jotakin uutta. Mutta jos te siirrätte sen pysyviin menoihin ja samaan aikaan kiristätte pääomien, sitä kautta investointien ja yrittämisen verotusta, se on mahdoton yhtälö, Orpo totesi.

Rinteen mielestä tästä tuli mieleen kokoomuspuolueen puheet 60luvulla, kun se vastusti peruskoulua liian kalliina. Orpo vastasi, että hänen vanhempansa ovat olleet mukana rakentamassa peruskoulua.

– Mennääkö siitä vielä vuosikymmeniä taaksepäin ja mietitään, mitä te silloin ajoitte? Orpo kysyi.

– Anteeksi kuinka? Voitko kertoa, mitä sinä tarkoit? Rinne ihmetteli.

– Te olitte hyvin paljon syvemmällä sosialismissa, mutta ei mennä siihen, Orpo totesi.

Rinne ihmetteli, että jos argumentit loppuvat, hypätään sata vuotta taaksepäin.

Sen jälkeen puheenjohtajat ajautuivat väittelemään yhteisöverosta.

