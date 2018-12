Petteri Orpo: Antti Rinne, oletteko valmis antamaan lupauksen?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valtiovarainministerin mukaan vaalien lähestyessä kansalaisille ei saa luvata yhdeksää hyvää.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi tänään maanantaina eduskunnassa, että hänellä on kahtiajakoinen mieliala.

– Hallitus on saavuttanut oikeastaan kaikki keskeiset talous- ja työllisyyspolitiikan tavoitteensa. 115 000 ihmistä on saanut työtä. Sitä ei voi sivuuttaa, Orpo sanoi ensi vuoden budjetin palautekeskustelussa.

Hän luetteli, että velkaantuminen on saatu pysäytettyä, julkinen talous on tasapainossa, kokonaisveroaste on laskenut kahdella prosenttiyksiköllä eikä kenenkään verotus ole kiristynyt.

– Samaan aikaan olen huolissani, kun katson tulevaa. 2020-luvun haasteet eivät ole karanneet mihinkään, päinvastoin. Viimeiset kestävyysvaje-ennusteet kertovat, että meidän haasteemme on edelleen karannut, kun taustalla olevat syntyvyysluvut on otettu pohjiin, Orpo kertoi.

Ei kannata paukutella henkseleitä

Orpo totesi, että viikonloppuna saatiin hyvä uutinen siitä, että Suomen valtion velkaa päästään lyhentämään 900 miljoonalla eurolla ensimmäistä kertaa yli kymmeneen vuoteen.

Orpon mukaan kaiken perustana on kolme vuotta jatkunut talouskasvu. Lisäksi on tullut kertaluonteisia eriä, muun muassa myyntituloja arvioitua enemmän ja Aran luottoja on maksettu 600 miljoonaa maksuohjelmaa nopeammin, minkä vuoksi viimeistä lainaerää ei tarvinnut nostaa.

– Ei kannata paukutella henkseleitä, koska budjetti, jota täällä käsitellään, on rakennettu velanotolle. Ei ole siis mitään uutta jaettava eikä ole syytä perua niitä tiukkoja päätöksiä, joita olemme joutuneet tekemään, Orpo sanoi.

Valtiovarainministeriö ennustaa talouden kasvavan ensi vuonna 1,5 prosenttia ja 1,3 prosenttia vuonna 2020.

– Vaikka hallitus on saanut kurottua neljällä miljardilla kurottua kestävyysvajetta, nyt uuden ennusteen mukaan se karkaa kaksi miljardia ikärakenteesta ja syntyvyydestä johtuen, Orpo sanoi ja jatkoi:

– Herätys jokaiselle tässä salissa! Herätys jokaiselle vaalilupaajalle. Meillä ei ole varaa keventää finanssipolitiikkaa, vaan keskeinen tehtävämme on pitää yllä talouskasvua ja työllisyyttä. Vaalien lähestyminen ei saa ajaa lupaamaan kansalaisille yhdeksää hyvää tai kymmentä kaunista. Paras vaalilupaus on se, että sitoudumme yhdessä siihen, että velkaantuminen pysäytetään. Oletteko te pääministeriehdokas (Antti) Rinne valmiit antamaan tämän lupauksen, Orpo kysyi SDP:n puheenjohtajalta.