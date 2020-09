Petteri Orpo: Annatte vääriä tietoja – Sanna Marin: Kokoomus haluaa heikennyksiä

Kokoomusjohtajan mukaan budjettiriihen saldo oli vain 6000 työpaikasta päättäminen.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Sanna Marinille (sd.), että elvyttäminen tässä tilanteessa velkarahallakin on ”aivan O.K.”.

– Mutta kun ne työllisyystoimet puuttuvat, niin sitä myötä kaikki puuttuu. Tämä korttitalo romahtaa, Petteri Orpo sanoi.

– Ja minua ihmetyttää edelleen täällä noussut kysymys siitä, miksi te olette antaneet meille vääränlaisia lukuja.

Orpon mukaan hallituksen budjettiriihessä päätettiin 14 000-16 000 työllisen toimesta, kuten valtiovarainministeriö on tänään kertonut.

– Te lykkäsitte tämän niin sanotun eläkeputken työryhmätyöskentelyyn, te ette ole siis päättäneet sitä vielä. Tämä luku on siis 14 000-16 000. Te laskitte mukaan aikaisemmin tekemänne päätöksen 5000:sta. Mutta te ette laskeneet mukaan niitä aikaisemmin tekemiänne päätöksiä, jotka vähentävät työllisyyttä 9 000 työpaikkaa. Joten teidän saldonne on noin 6 000.

– Ja kun, hyvä hallitus, ihmiset ovat työttöminä! Meillä käydään yt-neuvotteluja. Tarvitaan kasvun elementtejä. Uskoa tulevaisuuteen. Ihmiset tarvitsevat nyt niitä työpaikkoja, ei vuosikymmenen lopulla. Annatteko te tarkoituksella vääränlaisia tietoja eduskunnalle ja suomalaisille?, Orpo kysyi.

Pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja Sanna Marin vastasi näin:

– Hallitus on tehnyt budjettiriiheen mennessä ratkaisut, joilla parannetaan suomalaisten työllisyyttä rakenteellisilla uudistuksilla 31 000-36 000 työllisen edestä. Jos teille tuli yllätyksenä, että näitä ratkaisuja on tehty jo ennen budjettiriihtä… me siis olemme tehneet päätöksiä jo matkan varrella, Sanna Marin aloitti.

– Te olette meitä syyttäneet siitä, että missä ne päätökset viipyvät. No nyt teille tuli yllätyksenä, että näitä päätöksiä on tehty koko ajan. Näitä ratkaisuja on tehty koko ajan. Nyt budjettiriihessä me teimme ratkaisuja, hyviä ratkaisuja suomalaisten ihmisten näkökulmasta. Varhaiskasvatusmaksuja alennettiin, oppivelvollisuutta laajennettiin. Tehtiin myös monia monia muita tärkeitä päätöksiä, esimerkiksi tämä pohjoismainen malli.

– Jos kokoomukselle kelpaavat työllisyystoimiksi ainoastaan sosiaaliturvan heikennykset, niin onko se sellaista politiikkaa mitä suomalaiset ihmiset tässä suhdannetilanteessa, erittäin vaikeassa suhdannetilanteessa tarvitsevat?, Marin kysyi.