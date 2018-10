”Alexander Stubb kilpailee oikeasti kärkiehdokkaan paikasta”

Petteri Orpon mukaan Euroopan kansanpuolue EPP:n kärkiehdokasta EU-vaaleihin ei ole kuulutettu kirkossa.

Tähän mennessä ehdolle EPP-ryhmän kärkiehdokkaaksi ovat lähteneet EPP:n europarlamenttiryhmän johtaja, saksalainen Manfred Weber ja Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb.

734 EPP:n delegaattia äänestävät ehdokkaasta EPP:n suurkongressissa Helsingissä marraskuun alussa. Ehdolle asettumisen aikaraja umpeutuu tänään ja ehdokkaat julkistetaan Brysselissä puolilta päivin. Samassa yhteydessä kerrotaan myös siihen mennessä ehdokkaiden taakse asettuneet EPP:n jäsenpuolueet.

Alexander Stubb on tiedostanut lähtevänsä kilpaan altavastaajana. Hän on itse kuvannut kampanjaansa ”Suomi-Saksa -jalkapallo-otteluksi”. Manfred Weber edustaa Saksan liittokansleri Angela Merkelin CDU-puolueen Baijerin sisarpuoluetta CSU:ta. Konservatiivisen Weberin on povattu saavan saksalaisten lisäksi myös monien Itä-Euroopan maiden EPP-delegaattien tuen.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan Alexander Stubb kilpailee kuitenkin tosissaan kärkiehdokkuudesta.

– Tästä tulee oikea kilpailu, Orpo toteaa.

Hänen mukaansa tilanteesta on vaikea antaa tarkempaa arviota ennen lehdistötilaisuutta.

– Tietysti Saksa on suuri ja vahva, mutta tiedämme miten hyvä Alex on kampanjoimaan, Orpo sanoo.

Alexander Stubb on Petteri Orpon mukaan ehdokkaana liberaali ”seuraavan sukupolven EU-poliitikko”, jolla on erittäin laaja kokemus politiikan johtotehtävistä. Stubb on toiminut muun muassa pää-, valtiovarain- ja ulkoministerinä.

Petteri Orpo kehuu Manfred Weberiä oivaksi poliitikoksi, mutta muistuttaa, että Weberin kokemus rajoittuu pitkälti Euroopan parlamenttiin.

EPP:n kärkiehdokas nousee todennäköisesti Euroopan komission puheenjohtajaksi. EPP on tällä hetkellä parlamentin suurin ryhmä. Sen lähin kilpailija, sosialistien ja demokraattien ryhmä, on gallupien perusteella menettämässä kannatustaan seuraavissa eurovaaleissa.

