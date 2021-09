Petsamossa satojen Venäjän tankkien ja tykkien jättiharjoitus

Zapad-harjoitus näkyy Suomenkin lähialueilla.

Venäjän Zapad-2021-suurharjoitus näkyy pohjoisessa myös Suomen lähialueilla.

Harjoituksen kulkua yksityiskohtaisesti Russian Military Analysis –blogissaan seuraavan Venäjän asevoimien asiantuntija Michael Kofmanin mukaan Venäjä on harjoitellut voimalla Petsamon alueella.

Kofmanin mukaan Petsamossa harjoiteltiin Kuolan niemimaalla olevan simuloidun vihollisen tuhoamista. Suureen harjoitukseen osallistui kaikkiaan noin 300 panssarivaunua, tykkiä, raketinheitintä ja ilmatorjuntajärjestelmää.

Harjoituksessa käytettiin myös lennokkeja ja rynnäkkökoneita ja harjoiteltiin elektronista sodankäyntiä.

Venäjän Pohjoisen laivaston pinta-alukset harjoittelivat samaan aikaan sukellusveneiden torjuntaa. Oscar-luokan sukellusvene Orel puolestaan suoritti merimaaliohjuksen harjoitusammunnan.

Petsamon harjoitusalueet sijaitsevat pohjoisen Norjan ja Suomen lähellä.

Zapad on näkynyt pohjoisten alueiden lisäksi myös Itämerellä. Venäjän Itämeren laivasto on tehnyt muun muassa maihinnousuharjoituksia ja Kaliningradissa on harjoiteltu ilmatorjuntaa.

Michael Kofman pitää mielenkiintoisena, että Itämerellä harjoiteltiin erityisesti vihollisen risteilyohjusten torjuntaa.

Venäjän ja Valko-Venäjän Zapad-harjoituksen on määrä jatkua tämän viikon torstaihin asti. Neljän vuoden välein järjestettävässä harjoituksessa simuloidaan käytännössä konfliktia Naton ja Venäjän ja sen liittolaisten välillä.

Tämän vuoden Zapadin on ennakoitu näkyvän pohjoisessa aiempaa voimakkaammin. Eräs harjoituksen kuvitteellisista vihollisista on jopa nimetty ”Napapiirin Tasavallaksi” ja Venäjän Pohjoinen laivasto on kutsunut Zapadia sen vuoden päätapahtumaksi. Verkkouutiset kertoo Zapadin skenaarioista alta löytyvässä jutussa.

Video of the action at multiple training areas in Belarus and Russia as part of Zapad 2021, including 2S7 Pion/Malka artillery and 2S4 Tyulpan 240mm heavy mortars, Smerch and Grad MLRS, and Mi-24 and Mi-8 helicopters. 161/https://t.co/dmNbvpEvw8 pic.twitter.com/4YeAp1dGB7 — Rob Lee (@RALee85) September 13, 2021

I think the guys that run the Russian MoD's social media took the weekend off. Video of the amphibious assault with the Northern Fleet's 61st Naval Infantry Brigade and Baltic Fleet's 336th Naval Infantry Brigade in Kaliningrad from a few days ago. 162/https://t.co/ATJ3hdKDsm pic.twitter.com/vSXFMQblyx — Rob Lee (@RALee85) September 13, 2021

Pr. 949A SSGN Orel has fired a Granit / SS-N-19 ASCM at a large notional enemy ship in the Barents as part of Russian Northern Fleet exercise activity. https://t.co/rb0PX9qutb https://t.co/lclz1ibDx5 pic.twitter.com/Ttn8Qe6cBP — Russian Defense Policy (@russiandefpolic) September 12, 2021